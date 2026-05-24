Colombian Couple Throws Keys Away to Symbolize Their Love

David Mesa y Jeimy Montoya, who have been dating for about five months, decided to seal their love with a symbol that promises nothing and nobody can break their bond. They traveled to Santa Fe de Antioquia, tied a lock, tied it to the fence of the Puente de Occidente bridge, and threw the keys into the Cauca River. They walked along one of the two pedestrian lanes of the bridge, which is of patrimonial character, as if not to attract attention. While he was making a curtain, she was doing it secretly, in case someone could prohibit it. And they finished the ritual with a deep and prolonged kiss in the middle of a scorching sun.

David Mesa y Jeimy Montoya llevan si acaso cinco meses de haberse conocido pero decidieron sellar su amor con un símbolo que para ellos promete que nada ni nadie pueda disolver el vínculo que han creado.

Viajaron a Santa Fe de Antioquia, tomaron un candado, lo guindaron de la baranda del Puente de Occidente y arrojaron las llaves al río Cauca. El día en que los periodistas de EL COLOMBIANO presenciamos la escena, el primero de mayo pasadas las diez de la mañana, ambos caminaban por uno de los dos carriles peatonales de la estructura que tiene un carácter patrimonial, como tratando de no llamar la atención; mientras él le hacía cortina, ella efectuaba la operación a hurtadillas, por si alguien pudiera prohibirlo.

Y culminaron el rito con un beso profundo y prolongado en medio de un sol inclemente. El ceremonial del candado es una costumbre muy extendida en varias ciudades europeas y no se sabe muy bien cómo llegó a Colombia pero es claro que va tomando fuerza.

Lea también: Sin sueldo ni curul: la historia de Carlos, el ‘concejal 18’ de Envigado En el año 2023, cuando la Gobernación dirigió la restauración del Puente de Occidente, desmontaron tantos candados que se llevaron a botar un costalado. No obstante, la medida a todas luces tuvo un efecto efímero, pues el día de la visita de este medio contó por lo menos 520 candados en las barandas de seguridad del carril peatonal derecho —en sentido Santa Fe de Antioquia-Olaya— mientras que en el costado izquierdo había 378 y hasta en el central, por donde circulan solo bicicletas y automotores de dos, tres y cuatro ruedas, se divisaban una que otra aseguranza de ese tipo.

‘No los contamos ni pesamos, pero eran una cantidad impresionante’, recuerda el ingeniero de la Secretaría de Infraestructura Juan Fernando Franco, quien supervisó aquellos trabajos realizados por una firma contratista. No era ni la primera vez que reparaban esta emblemática obra que fue declarada monumento nacional en 1978 ni tampoco la primera en que quitaban candados.

De hecho, en el año 2000 hubo un mantenimiento a fondo en el que incluso cambiaron algunas partes de la madera que estaba destrozada y, como solo estaba la calzada para vehículos livianos, le anexaron los dos pasos peatonales. Después de eso, ya sin la amenaza de los carros al pasar por la misma calzada, fue que muchos comenzaron a enamorarse en el Puente de Occidente, llamado oficialmente José María Villa.

En 2008, en la siguiente restauración, había candados ensartados; los descolgaron y ahí volvieron a estar para 2012, cuando hicieron otra intervención conservacionista. Lo que tiene claro el ingeniero Franco es que si hubiera una prohibición expresa de colgar los candados, tampoco sería sencillo hacerla cumplir porque después de que se instaure un comportamiento social como estos no hay fuerza que lo detenga, máxime si en la web hacen eco de ellos.

David y Jeimy, por ejemplo, son dos gomosos de las redes sociales. Se ‘encontraron’ gracias a una página de Facebook llamada ‘parejas’, que como su nombre lo indica, se ocupa de unir gente. Luego pactaron una cita presencial para el seis de febrero pasado y desde ahí vienen saliendo, compartiendo, enamorándose al punto de querer desarrollar un proyecto de convivencia.

Él es un moreno alto, algo callado, que lleva aretes en ambas orejas, vive en el barrio Doce de Octubre y ejerce como operador de mantenimiento en una empresa de tanques; ella, alta, robusta, de piel clara y cabello ensortijado, también es operaria, pero en una empresa de alimentos y reside en Aranjuez. Su viaje a Santa Fe de Antioquia tenía el atractivo de vivir un día de sol, pero lo hicieron expresamente para dejar testimonio del sentimiento que ha crecido entre ellos, según el ritual que vieron en TikTok.

¿Para ustedes qué simboliza lo que hicieron? La unión –responde parco él. El hecho de tirar las llaves es como no romper ese lazo; porque si usted tiene las llaves, no queda cerrado. ¿Seguro que no dejaron copia de las llaves, por si algún día se arrepienten?

Ambos ríen y recalcan que tiraron las tres copias de las llaves con las que les vendieron el candado. El candado va marcado con la J y la D, por las iniciales de sus nombres. El sitio para ubicarlo lo escogió ella, guiada por una intuición y con la intención de que este se convierta en un lugar de encuentro al que esperan regresar cada que deseen renovar su compromiso.

Jeimy asevera que aunque le pongan más candados alrededor, sería capaz de recordar dónde quedó el suyo y ubicarlo después





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