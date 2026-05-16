Redefining ultraprocessing and its rationale prompted critique and concern, sparking a further examination of regulation and its role in informing individual food choices and overall dietary well-being. Establishing holistic conversations—between government, industries, and the consuming public—represents a positive step in the right direction towards a more comprehensive approach to health and wellness. The continued, open dialogue will help shape future regulatory changes to advance and protect consumer health.

El proyecto de decreto del Ministerio de Salud y Protección Social busca modificar la Resolución 810 de 2021 sobre etiquetado nutricional y frontal de advertencia en alimentos y bebidas, introduciendo un nuevo criterio, el 'ultraprocesamiento', basado en la presencia de ciertos ingredientes o aditivos.

Sin embargo, esta regulación plantea dudas sobre su sustento jurídico, evidencia y capacidad real de aportar a decisiones de consumo mejor informadas. La medida desconoce el alcance definido por la Ley 2120 de 2021, estableciendo que el etiquetado frontal debe sustentarse exclusivamente en el contenido excesivo de nutrientes críticos. Incorporar un nuevo criterio no solo excede la potestad reglamentaria sino que introduce inseguridad jurídica al apoyarse en categorías vagas y sin parámetros objetivos.

Además, no existe evidencia que justifique la modificación y no existe un análisis técnico actualizado que demuestre que la regulación vigente haya fallado. Por el contrario, la evidencia disponible sugiere que los sellos actuales son informativos pero no transforman los hábitos de consumo en si solos. La discusión debería ampliarse hacia soluciones más integrales, como el fortalecimiento de la educación nutricional, la promoción de la actividad física y el impulso de estilos de vida saludables.

El proyecto también presenta deficiencias en la claridad para el consumidor. Las definiciones propuestas resultan vagas e imprecisas al clasificar como 'ultraprocesados' alimentos únicamente por la presencia de ciertos ingredientes o aditivos, sin considerar su proporción, función o perfil nutricional global. Esto genera discriminaciones injustificadas y limita el valor informativo del etiquetado.

Por otro lado, el nuevo sello frontal 'Advertencia ultraprocesada' profundiza el problema del exceso de información, resultando impreciso y equivocado equipararlos productos con características muy distintas bajo una misma advertencia. La regulación puede generar efectos no deseados al debilitar las prácticas de procesamiento de alimentosutk que cumplen funciones relevantes y pueden ofrecer productos fortificados o especializados. En resumen, el proyecto desconoce las diferencias entre el procesamiento y la industria alimentaria y puede generar consecuencias no deseadas.

Es momento de reevaluar la política de etiquetado frontal en Colombia. Será más productivo un modelo de regulación donde el Estado, la industria y los anunciantes trabajen juntos, basados en evidencia, estándares internacionales y necesidades reales del consumidor





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Colombian Decree Project Labeling Reform Dietary Well-Being Health Risks Government Regulation Industry-Government Collaboration

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