Colombian footballers continue to thrive in Europe and South America

The Colombian football industry continues to thrive, with more and more players being exported to Europe and South America. The number of Colombian footballers in the top leagues of Europe has increased significantly, with Peru being the country that has received the most Colombian footballers since 2021. The article highlights the growth of Colombian footballers in Brazil, Peru, Mexico, and other countries in South America and Europe.

El fútbol colombiano exporta cada vez más jugadores gracias a la globalización del deporte y a la transferencia temprana de talentos juveniles. En 1992, solo 18 futbolistas criollos se pusieron una camiseta de un club en el Viejo Continente.

Hoy, Colombia tiene más de 50 figuras activas en el balompié europeo. Desde el 2021, 147 colombianos han emigrado al fútbol del exterior según el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES). Francia, el destino favorito, cuenta con 20 jugadores en categorías menores y equipos como Athletico Paranaense y Vasco Da Gama lideran la lista de los clubes que más colombianos tienen a su disposición.

En las 5 grandes ligas del fútbol europeo hay 18 jugadores colombianos, destacando Luis Díaz en Alemania y Daniel Muñoz en Inglaterra. Richard Ríos y Luis Javier Suárez destacaron en la liga portuguesa. Perú fue el país que más compatriotas recibió entre 2021 y 2025 según CIES, seguido por México. Brasil es la nación con más colombianos en primera división, con 30.

Algunos destinos exóticos como Sudáfrica, Arabia Saudita o Estados Unidos son cada vez más frecuentes. Colombia es el principal destino de los futbolistas venezolanos y 11 bolivarianos juegan en el FPC. El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, entregó ayer la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026. De ellos, solo 5 jugadores actúan en los torneos de la Dimayor





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