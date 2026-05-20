Colombian President Offers Public Apologies for 'Mugabe of the Mafia' Comments

Colombian President Gustavo Petro apologized on Tuesday for calling journalists 'muñecas' on August 30, 2024, in Nuquí, traveling along with the defender of the People, Iris Marin. Petro retracted his statement according to the ruling of the Colombian Constitutional Court, bringing shock among advocacy groups and media personalities.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció disculpas públicas a las periodistas del país y se retractó de la expresión "muñecas de la mafia", utilizada en agosto de 2024 durante un acto oficial en Nuquí, Chocó.

La retractación se produjo este martes durante el consejo de ministros, en cumplimiento de una decisión emitida por la Corte Constitucional. El mandatario leyó una declaración preparada en la que reconoció que sus palabras afectaron a las mujeres que ejercen el periodismo en Colombia.

"Las mujeres que hacen periodismo en Colombia de ese grupo no son muñecas de la familia, son ciudadanas autónomas, libres, profesionales y parte sustancial de lo que mantiene en pie la democracia colombiana", expresó el jefe de Estado. Durante la intervención también añadió: "A las periodistas aludidas y a todas las mujeres que ejercen este oficio, les ofrezco mis excusas".

La polémica surgió el 30 de agosto de 2024, cuando Petro participó en la posesión de la defensora del Pueblo, Iris Marín, en Nuquí. En ese escenario, el presidente aseguró: "Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar".

Corte ordenó retractación por comentarios a periodistas Las declaraciones provocaron rechazo inmediato desde distintos sectores relacionados con la libertad de prensa y la defensa de los derechos de las mujeres. La propia defensora del Pueblo cuestionó el pronunciamiento presidencial y pidió evitar señalamientos contra las comunicadoras.

"No hay espacio para estigmatizaciones o agravios frente a las periodistas. Nada lo justifica. No somos muñecas ni instrumentos de nadie. Debatamos las diferencias, no violentemos a las mujeres", manifestó Marín en ese momento.

El caso también fue llevado ante la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), organización que rechazó las afirmaciones del mandatario y respaldó las acciones legales que posteriormente derivaron en el fallo de la Corte Constitucional.





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