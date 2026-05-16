Colombian Presidential Campaign is Ruled by General Fear of Attack

The Colombian presidential campaign is being dominated by the widespread fear of an attack, in particular after the assassination of Miguel Uribe Turbay, which has led to the use of costly security systems. The president of the Medellín City Council, Alejandro de Bedout, recently drew attention to the issue, stating that seeing a candidate protected by a large group of men with weapons in a public event questions our reality. It seems to have become more dangerous to lead Colombia. He further questioned the necessity of having buyers' fear of assassination with every election. The terrorist attack that led Miguel Uribe Turbay's death has caused 35 threats to be reported against electoral campaigns.

La campaña presidencial en Colombia ha sido dominada por el temor a un atentado, y los candidatos y aspirantes presidenciales han tenido que recurrir a complejos y costosos anillos de seguridad, tales como escudos, mantas balísticas, chalecos, antidrones, tarimas blindadas y más de 30 hombres armados.

Según el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, ver a un candidato protegido por todos estos medios hace que nos preguntemos hasta qué punto el ejercicio de la democracia sigue siendo un riesgo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha informado que la Comisión de Seguimiento Electoral ha dispuesto de 107 integrantes de la Unidad Nacional de Protección, 160 efectivos de la Policía, 29 vehículos convencionales y blindados, y 29 chalecos de protección entre otras medidas.

Cada desplazamiento de los candidatos o fórmulas vicepresidenciales cuenta con un mínimo de 40 funcionarios de seguridad, lo que implica un gasto superior a los $1.000 millones mensuales. La situación ha sido agravada por amenazas contra las campañas electorales y el incremento en las agresiones a los candidatos durante el periodo electoral. De la Espriella ha acusado a combos de Medellín de amenazas a su propia campaña





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Colombian Presidential Campaign Security Systems Security Measures Expensive Security High-Risk Democracy Buy Protect Heading Candidate Accompany With Carl Vinson Visranarayana Seetharam Import Export

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Familia de Miguel Uribe rechaza preacuerdo de ‘El Costeño’: “Premio a la impunidad”‘El Costeño’ es uno de los implicados en el crimen del 7 de junio de 2025.

Read more »

'Premio a la impunidad': familia de Miguel Uribe estalló por posible acuerdo con ‘El Costeño’Familia de Miguel Uribe lanzó duro pronunciamiento contra posible preacuerdo con alias El Costeño. Hablaron de maniobras para burlar la justicia.

Read more »

Familia de Miguel Uribe rechaza posibilidad de preacuerdo de Fiscalía con alias ‘El Costeño’Indicaron que serían beneficios “desproporcionados” para el presunto determinador del crimen.

Read more »

Familia de Miguel Uribe rechaza preacuerdo entre Fiscalía y El Costeño: “Impunidad y privilegios al coordinador”La familia de Miguel Uribe Turbay manifestó públicamente su rechazo al preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía General de la Nación y Elder Arteaga, co...

Read more »