Colombian Presidential Candidates Close Campaigns, Focus on Unity and Political Strength Ahead of Election

The Colombian presidential candidates have concluded their campaigns, with three of the top contenders - Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, and Iván Cepeda - holding large public events to showcase their political ideologies and appeal to voters. The campaign has been marked by polarization, with candidates reinforcing their ideological bases and appealing to their most loyal supporters. However, there will be no public debates between the main candidates, as the campaign has come to an end with a flurry of speeches and rallies.

Ayer, todos los candidatos presidenciales cerraron sus campañas. Bogotá, Medellín y Barranquilla fueron las ciudades escogidas por los favoritos para intentar triunfar en las elecciones del próximo domingo para reemplazar a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Cada uno apostó por eventos multitudinarios, discursos encendidos y demostraciones de fuerza política para dejar claro, a siete días de la primera vuelta, cuáles son sus banderas y hacia dónde quieren llevar al país. Los tres candidatos que lideran las encuestas llenaron plazas el fin de semana. Abelardo de la Espriella cerró en La Macarena en Medellín, Paloma Valencia llenó el Movistar Arena de Bogotá e Iván Cepeda también convocó gran público en Barranquilla. La campaña terminó como comenzó: polarizada.

Los candidatos reforzaron sus orillas ideológicas, endurecieron el tono y apelaron a sus bases más fieles en un cierre frenético en el que definitivamente, y por primera vez en la historia del país, no hubo debates públicos entre los principales aspirantes. La confrontación quedó reducida a los monólogos en las plazas públicas. Lo hecho, hecho está. Ahora solo queda esperar lo que digan las urnas.

Hace cuatro años Colombia decidió tomar un giro hacia la izquierda. Hoy, tras el paso del Gobierno Petro, el ambiente político es distinto y el país llega a estas elecciones dividido entre quienes quieren la continuidad del proyecto populista y quienes buscan un viraje hacia la derecha.

Ningún candidato parece tener hoy la fuerza suficiente para ganar en primera vuelta, por lo que todo apunta a que Colombia terminará definiendo a su próximo presidente en la segunda vuelta el 21 de junio. Varias de las encuestas dicen que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella pasarían a segunda vuelta, sin embargo, hace cuatro años decían que pasaban Petro y Federico Gutiérrez, pero terminó siendo Rodolfo Hernández.

Como han explicado los expertos, en esta semana, antes de ir a las urnas, la tendencia que llevan los candidatos puede cambiar la fotografía. Una última encuesta que se conoció ayer, del Centro Nacional de Consultoría para Cambio, pone cerca a Cepeda (33,4%) y Abelardo (30,9%), mientras que Paloma tiene 12,6%. La tendencia muestra a Cepeda bajando cuatro puntos y Abelardo subiendo 10 con respecto a la encuesta de principio de mayo.

Cepeda, filósofo bogotano, es el señalado y ungido por el presidente Gustavo Petro para continuar su proyecto político. De hecho, ayer el mandatario utilizó su cuenta de X una vez más para hacerle propaganda al hoy senador. El abogado Abelardo de la Espriella, con su lema de “Firmes por la patria” y también conocido como “El Tigre” ha cautivado ese voto más de derecha.

Puede leer: Encuesta CNC: Empate técnico entre Cepeda y De la Espriella en primera vuelta, ¿quién gana en segunda vuelta? El señalado ‘outsider’ de estas elecciones –asemejando su candidatura a la de Milei, en Argentina, o la de Nayib Bukele, en El Salvador –, nació en Bogotá y creció en Montería.

Paloma Valencia, que también compite por los votos de derecha, senadora de trayectoria, llega luego de ganar una consulta en la que participaron candidatos de la mayoría de partidos tradicionales del país





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