Colombian Presidential Election: Key Decisions and Positions on Second Round

The text provides information on the key decisions and positions taken by various political forces and leaders in Colombia regarding the upcoming second round presidential election on 21st of this month. It includes announcements from the Nuevo Liberalismo, Mauricio Lizcano, Juan Daniel Oviedo, Claudia López, and Leonardo Huerta.

Juan Daniel Oviedo no apoyará candidatos en segunda vuelta. Foto archivo ENSSergio Fajardo busca revalidar el millón de votos que logró en primera vuelta. Foto ENSdistintas fuerzas y líderes políticos están definiendo su postura para la segunda vuelta presidencial el 21 de este mes, a favor de Abelardo de la Espriella o de Iván Cepeda; en tanto que otros no apoyarán a ninguno de ellos.

En las últimas horas se conocieron más decisiones tras los resultados de la primera vuelta el domingo pasado. El Nuevo Liberalismo anunció ayer que deja en libertad de voto para la segunda vuelta.

‘En coherencia con su tradición liberal y democrática, el Nuevo Liberalismo reconoce y respeta la libertad de conciencia de sus dirigentes, militantes, simpatizantes y ciudadanos elegidos por el partido, quienes podrán ejercer plenamente su derecho a participar y respaldar las opciones democráticas que consideren más convenientes’, indicó la colectividad en un comunicado. La colectividad advirtió que, en virtud de lo anterior, ‘no ha otorgado respaldo institucional a ninguna campaña, candidatura, organización o actividad de carácter proselitista en el marco del actual proceso político y electoral’.

El Nuevo Liberalismo, que fue fundado por el líder Luis Carlos Galán, avaló en la carrera a la presidencia a su director Juan Manuel Galán para la consulta interpartidista de la centroderecha en marzo pasado, en la que se impuso Paloma Valencia. Como consecuencia esta colectividad le dio el coaval a ella.

Sin embargo, como la candidata Valencia no alcanzó la segunda vuelta, el Nuevo Liberalismo optó para esta instancia dejar a su militancia en libertad de voto. Juan Manuel Galán no dijo si votará en blanco en segunda vuelta o se abstendrá de participar.

Sin embargo, en un anterior proceso electoral señaló que ‘el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones como el voto en blanco, pero este termina con un efecto muy perverso porque premia curiosamente a ciertos sectores clientelistas y politiqueros más que castigarlo’. El exministro de las TIC en este gobierno Mauricio Lizcano, quien obtuvo en la primera vuelta 53.839 votos por un movimiento ciudadano, anunció ayer que no respaldará a Abelardo de la Espriella, candidato respaldado por el movimiento Defensores de la Patria, ni a Iván Cepeda, del Pacto Histórico y quien tiene el apoyo del oficialismo.

‘Ni con el uno ni con el otro. Ni Abelardo de la Espriella ni Iván Cepeda representan el camino que necesita Colombia’, dijo Lizcano, aunque no anticipó si votará en blanco. Anunció que creará una veeduría ciudadana apoyada en inteligencia artificial y tecnología, cuyo propósito será vigilar, evaluar y hacer seguimiento a las decisiones y compromisos del próximo gobierno.

‘Un movimiento ciudadano, independiente y no partidista, enfocado en las soluciones y en la construcción de propuestas para el futuro del país’, dijo. ‘A mis seguidores los dejo en libertad de escoger’, expresó. En tanto que Juan Daniel Oviedo, quien fue fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia tras medirse con ella y otros ocho precandidatos en la consulta interpartidista de la centroderecha en marzo, anunció que no respaldará a ninguno de los dos candidatos en segunda vuelta.

‘Este país no se merece un gobierno que desconozca los resultados electorales, que discrimine a las minorías históricamente invisibilizadas, que ponga en riesgo la estabilidad institucional o que pretenda destruir a quien piense distinto’, declaró Oviedo, a quien la representante a la Cámara del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, lo invitó a tomarse un café para proponerle un eventual respaldo a Cepeda. ‘No más cafés, más debates’, dijo Oviedo.

Agregó que ‘lo mínimo que merece este país son debates entre los dos candidatos ganadores’. El exprecandidato no dijo si votará en blanco en segunda vuelta. La exalcaldesa Claudia López dijo anoche en un encuentro virtual con sus seguidores que no endosará los 225.517 votos que obtuvo en la primera vuelta a De la Espriella ni a Cepeda porque no hacen parte de su proyecto político.

‘Esto no tiene que ver con endoso, nada por el estilo. Yo no voy a endosar a nadie porque ninguno de esos dos es mi proyecto’, subrayó López. Afirmó que tiene por De la Espriella ‘una profunda desconfianza de lo que es, de lo que representa, de la persona, de los principios, de la ética, del actuar’.

De Cepeda destacó que es ‘un hombre decente, es un hombre que se ha negado a tener a los corruptos del gobierno en su campaña, y eso habla muy bien de él’. Empero, remarcó López que ‘ninguno es mi candidato, por algo competí contra ellos, creo tener un mejor programa, etcétera, pero los ciudadanos han tomado una decisión y la tenemos que acatar’





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