Colombian Presidential Race: De La Espriella's Strong Performance, Debate Demands, and Political Support

The Colombian presidential race is heating up with the recent count, with one of the key points being the performance of Abelardo de la Espriella in various regions of the country. The candidate, Iván Cepeda, insists on a debate before the second round to set the rules. Meanwhile, the political parties are lining up their red lines for the public discussion. The campaign of De la Espriella is currently not designating any compromisers, as the candidate is waiting for both Cepeda and President Gustavo Petro to accept the results of the election.

Uno de los puntos que más llamó la atención del conteo fue el desempeño de Abelardo de la Espriella en varios departamentos del centro del país.

El candidato presidencial Iván Cepeda insiste en que debe darse un debate antes de la segunda vuelta presidencial,para fijar las reglas del debate, quienes ya empezaron a plantear las líneas rojas para lo que sería esta discusión pública.fuentes informaron a La FM que la campaña de Abelardo de la Espriella por ahora no designará ningún compromisario , ya que el aspirante sigue a la espera de que tanto Cepeda, como el presidente Gustavo Petro, acepten los resultados obtenidos en las urnas el pasado domingo. para la campaña de De la Espriella, que estuvo reunida hasta altas horas de la noche este lunes, las reglas deben ser fijadas por los medios de comunicación o el medio de comunicación que organice el debateel candidato presidencial Abelardo de la Espriella pueda adelantar una gira nacional antes del próximo 21 de junioEn la reunión estratégica que sostuvieron en las últimas, según conoció La FM, se acordó que en los próximos días se estarán dando a conocer detalles de los lugares del país que serán visitados por el abogado, antes de las votaciones.

, los partidos políticos siguen manifestando su apoyo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta.

Ya lo había hecho el Partido Conservador, Cambio Radical, el Centro Democrático y recientemente lo hizo el Partido de la U. El Centro Democrático, si bien respalda a De la Espriella, en la reunión que sostuvieron en las últimas horas y que fue dirigida por Gabriel Vallejo, se acordó que apoyarán a través de una estrategia digital muy fuerteA parte de la campaña digital, también visitarán algunas regiones por su cuenta, explicando el peligro que representaría elegir a Iván Cepeda, pero por ahora está descartado que el expresidente Álvaro Uribe se suba a tarima con Abelardo o que lidere eventos a su favor en los próximos días.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria dijo que no aceptará acuerdos por debajo de la mesa con las colectividades políticas"Yo no soy político. He hecho un pacto con el Pueblo, y es el Pueblo quien lo está sellando en las urnas", afirmó.

Petro asegura tener pruebas de un posible fraude electoral y dice que las entregará a las autoridades Alfredo Saade, suspendido en la Procuraduría por presuntamente participar en política El embajador en Brasil mostró su molestia por los resultados de la primera vuelta presidencial y le pidió a Gustavo Petro renunciar. La recta final hacia la segunda vuelta se caldea en medio de las primeras movilizaciones de respaldo al candidato del Pacto Histórico.

El Centro Democrático respaldará a De La Espriella con estrategia digital; el Pacto Histórico se reagrupa y ajusta su campañ





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