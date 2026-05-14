Colombiana Catalina Robayo confirma que será madre por segunda vez

La presentadora colombiana Catalina Robayo ha vuelto a ser noticia en las redes sociales después de confirmar un doble embarazo. La vallecaucana ha compartido su noticia a través de una emotiva publicación que ha ganado popularidad entre sus seguidores.

La presentadora colombiana Catalina Robayo , conocida por su papel como reina del entretenimiento de Noticias RCN, ha vuelto a ser el centro de atención en las redes sociales después de confirmar un doble embarazo.

La vallecaucana ha compartido su noticia a través de una emotiva publicación que rápidamente se ha convertido en tendencia, despertando una ola de mensajes de felicitación por parte de colegas, amigos y seguidores. Robayo ha elegido un formato visual cuidado para revelarlo, mostrando la complicidad con su esposo y su primogénita, mientras que en las imágenes se percibe la plenitud personal en este nuevo momento.

Su segundo embarazo se suma a la lista de hitos que sus seguidores celebran y refuerza su imagen de mujer multifacética que logra equilibrar sus proyectos personales con la crianza. Desde su salida de los sets de grabación tradicionales, Robayo ha sabido reinventarse y ha utilizado su influencia para hablar de temas de bienestar, familia y estilo de vida.

Los comentarios en su perfil de Instagram no se hicieron esperar, destacando palabras de admiración por la forma en que ha llevado su proceso y la belleza que irradia en esta dulce espera. También ha mencionado que se espera por detalles más específicos sobre los meses de gestación o el sexo del bebé





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