Colombiano abandona Giro de Italia, Egan se mete en podio

El ciclista colombiano Santiago Buitrago tuvo que abandonar el Giro de Italia en la etapa 2 tras verse involucrado en una caída masiva. Poco después de su abandono, el terceroxygeno de Egan Bernal apareció en la clasificación general por primera vez y conquirió un puesto en el podio parcial.

El colombiano Santiago Buitrago abandonó el Giro de Italia 2026 tras sufrir una fuerte caída en la etapa 2. Egan Bernal ahora es tercero en la general.

El ciclismo colombiano recibió un duro golpe este sábado durante la segunda etapa del Giro de Italia. El pedalista Santiago Buitrago tuvo que abandonar la competencia luego de verse involucrado en una aparatosa caída masiva cuando faltaban 23 kilómetros para la meta. Durante varios minutos hubo incertidumbre sobre el estado de Buitrago, ya que no volvió a aparecer en competencia y tampoco cruzó la línea de meta. Horas después, su equipo confirmó oficialmente el abandono.

A través de sus canales oficiales, la escuadra del colombiano entregó detalles de lo sucedido y confirmó que el corredor fue trasladado a un centro médico para ser evaluado. Además del colombiano, otros corredores también tuvieron que abandonar la etapa. Pese a la salida de Buitrago, Colombia todavía mantiene representación importante en la carrera. Egan Bernal volvió a mostrar buenas sensaciones y logró meterse en el podio parcial de la clasificación general.

La etapa fue ganada por el uruguayo Guillermo Thomas Silva, quien además asumió el liderato de la competencia tras imponerse en el embalaje final. Así se disputarán los cuartos de final de la Liga Colombiana: América y Santa Fe jugarán en Cali Así van los colombianos en el Giro de Italia: Santiago Buitrago abandona y Egan Bernal llega al tercer puest





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