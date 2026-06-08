Colombiano asesinado en EE.UU. por su pareja venezolana: sentencia de 10 años

El joven cartagenero Breiner Pérez Matute fue asesinado a cuchilladas por su novia venezolana, Mirla González Palma, en Indianápolis. La mujer fue sentenciada a 10 años de prisión por homicidio voluntario.

El cartagenero Breiner Pérez Matute tenía 18 años cuando decidió dejar a sus familiares y amigos en el barrio La María y comenzar una nueva vida en los Estados Unidos.

Buscaba nuevas oportunidades laborales para ayudar a su madre y consideró que en ese país lo lograría. Con él viajó su hermano y una mujer, Mirla González Palma, de 30 años y de nacionalidad venezolana, con la que quería lograr muchas metas. Ella era su novia y, pese a que su familia se oponía a la relación por la diferencia de edad y porque ella tenía varios hijos, Breiner siguió adelante con el romance.

Durante ese tiempo el cartagenero tuvo diferentes trabajos. Su padre también viajó a ese país y ahora se sentía más acompañado. Con frecuencia se comunicaba con sus allegados y todo parecía ir bien, pero el viernes 12 de septiembre del 2025, la historia de Breiner, quien ya tenía 20 años, finalizó y de la peor manera.

Al colombiano lo asesinaron de varias cuchilladas en el tórax, dentro de una vivienda y la principal sospechosa fue aquella mujer con la que vivía el romance. El Universal, en aquel entonces habló con los familiares de Breiner sobre lo ocurrido. Breiner estaba trabajando en una empresa en Chicago, pero viajó a Indianápolis para departir con unos amigos y su hermano.

Allá estaba esa mujer y lo llamó y estaban juntos pero tuvieron una discusión por celos de la mujer, luego hubo una riña y ella buscó un cuchillo y lo asesinó, contó un familiar de la víctima. Agregó que tras ver que estaba muriéndose, ella misma lo llevó a un hospital, pero todo fue en vano, Breiner tenía heridas en el corazón. La mujer fue capturada horas después de confirmarse la muerte del cartagenero.

Posteriormente, los padres del joven dieron a conocer la trágica noticia en La Heroica y solicitaron apoyo para repatriar el cuerpo, es así como semanas después y con la ayuda de la Alcaldía Mayor de Cartagena, Breiner llegó a su tierra y fue sepultado. Hace pocas horas se conoció a través del medio de comunicación Fox59.com de Indianápolis, Estados Unidos, que la mujer fue sentenciada a 10 años de cárcel en el Departamento Correccional de Indiana por el delito de homicidio voluntario.

La mujer, nacida en Porlamar, isla de Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela, afirmó inicialmente a las autoridades que el apuñalamiento mortal fue en defensa propia, pero posteriormente confesó que no temía por su seguridad; simplemente estaba furiosa. Mirla, también conocida como Milla, declaró que se emborrachó y apuñaló a su pareja después de que este la golpeara durante una discusión y admitió que, después de que la víctima la golpeara, él intentó razonar con ella, pero ya era demasiado tarde.

Al final dijo que lo sentía y que no tenía intención de matarlo. Este caso ha conmovido a la comunidad colombiana en Estados Unidos y a los familiares en Cartagena, quienes aún buscan justicia y recuerdan a Breiner como un joven trabajador y de buen corazón. Las autoridades locales han destacado la importancia de abordar la violencia doméstica y sus consecuencias fatales.

La sentencia de 10 años ha generado opiniones encontradas entre quienes consideran que fue insuficiente y quienes ven el fallo como un paso hacia la rendición de cuentas en casos de feminicidio y homicidios pasionales. El caso de Breiner Pérez Matute sirve como un recordatorio de los peligros que enfrentan los migrantes y la necesidad de apoyo emocional y legal en situaciones de conflicto de pareja





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