Head Topics

Colombiano cumple con una transición de la estrategia de defensa nacional y una mayor industria militar

Política Y Defensa News

Colombiano cumple con una transición de la estrategia de defensa nacional y una mayor industria militar
ColombianoJubilaciónEstrategia De Defensa
📆5/9/2026 2:14 PM
📰zonacero
16 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 27% · Publisher: 68%

El presidente Petro anunció que Colombia ha concluido una transición de la estrategia de defensa nacional y la industria militar._ col 1792 _

El fusil colombiano cuenta con un 65 % de polímeros de alta resistencia. El presidente aseguró que su producción será un motor del desarrollo y parte de una transición de la estrategia nacional de defensa.

La elección del nombre Jaguar estuvo ligada a la conexión espiritual con el territorio y la naturaleza de la región y a su conexión con pueblos indígenas. Petro, en julio pasado, anunció que pondría en marcha una transformación en la estrategia de defensa y comenzó en el suministro de cazas suecos Gripen

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

zonacero /  🏆 8. in CO

Colombiano Jubilación Estrategia De Defensa Transición Industria Militar

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Defensa de Nicolás Petro pide investigar a fiscal Laborde por exponer a menor en audienciaDefensa de Nicolás Petro pide investigar a fiscal Laborde por exponer a menor en audienciaNicolás Fernando Petro Burgos, n. 1986, político, abogado y ambientalista colombiano, hijo del político colombiano Gustavo Petro
Read more »

Caso Nicolás Petro: aplazan audiencia y crece polémica por foto del nieto de presidente PetroEl Juez ordenó revisar la grabación de la audiencia anterior del caso contra Nicolás Petro.
Read more »

Dólar en Colombia: movidas del gobierno Petro estarían detrás del reciente aumento en el mercado localDólar en Colombia: movidas del gobierno Petro estarían detrás del reciente aumento en el mercado localOperadores dicen que el récord de negociación del 6 de mayo tuvo en operaciones del Ejecutivo la mitad del mercado.
Read more »

Reviva la última entrevista de Germán Vargas en Vanguardia: habló de Petro y seguridad en ColombiaReviva la última entrevista de Germán Vargas en Vanguardia: habló de Petro y seguridad en ColombiaEl líder de Cambio Radical dejó fuertes mensajes sobre el futuro político de Colombia en una entrevista realizada en esta casa periodística.
Read more »



Render Time: 2026-05-09 17:13:43