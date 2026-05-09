Colombiano cumple con una transición de la estrategia de defensa nacional y una mayor industria militar

El presidente Petro anunció que Colombia ha concluido una transición de la estrategia de defensa nacional y la industria militar._ col 1792 _

El fusil colombiano cuenta con un 65 % de polímeros de alta resistencia. El presidente aseguró que su producción será un motor del desarrollo y parte de una transición de la estrategia nacional de defensa.

La elección del nombre Jaguar estuvo ligada a la conexión espiritual con el territorio y la naturaleza de la región y a su conexión con pueblos indígenas. Petro, en julio pasado, anunció que pondría en marcha una transformación en la estrategia de defensa y comenzó en el suministro de cazas suecos Gripen





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