Colombiano Denuncia Deportación Irregular a África Tras Proceso Judicial Activo en EE.UU.

Jorge Cubillos, ciudadano colombiano, alega haber sido deportado de Estados Unidos a África en un proceso presuntamente irregular, a pesar de tener un caso de asilo en curso y una orden de no deportación temporal. Cubillos relata la detención, la falta de representación legal y la presión para aceptar una deportación alternativa que culminó en su envío al continente africano, sin haber firmado documentos de autorización ni recibido vacunas.

Jorge Cubillos, un ciudadano colombiano, ha elevado una seria denuncia ante los medios de comunicación, alegando haber sido deportado de forma irregular desde Estados Unidos hacia África, a pesar de encontrarse inmerso en un proceso judicial que, según él, debía haber impedido su expulsión. Cubillos relató a Caracol Radio que su periplo en suelo estadounidense comenzó en 2018, año en el que solicitó asilo. Sin embargo, la prolongada pandemia de COVID-19 generó importantes retrasos en la resolución de su caso, impidiendo que se abordara de manera oportuna.

La situación de Cubillos dio un giro en marzo de 2022, cuando un juez le concedió una figura de protección conocida como withholding of removal. Esta medida le permitía, en efecto, permanecer en Estados Unidos sin ser deportado a Colombia, aunque no constituía una concesión de asilo definitivo. Durante varios años, Cubillos asegura haber construido una vida estable en el país. Estableció una familia, tuvo hijos nacidos en territorio estadounidense, fundó una empresa de transporte y cumplió rigurosamente con sus obligaciones fiscales, demostrando así su integración y compromiso con la sociedad.

Sin embargo, su aparente estabilidad se vio abruptamente interrumpida en enero de este año, cuando fue detenido por autoridades migratorias. Según su crudo testimonio, permaneció recluido durante aproximadamente 20 días en Orlando. Posteriormente, fue trasladado a diversos centros de detención mientras su equipo legal intentaba avanzar en su defensa. Cubillos denunció además el abandono de su caso por parte de su abogado. Ante la imposibilidad de cubrir los costos de representación legal, su familia asumió la carga de continuar el proceso, llegando incluso a interponer un recurso de habeas corpus.

El ciudadano colombiano sostiene firmemente que, pese a que su solicitud de protección se encontraba en trámite ante una jueza federal y que existía un plazo estipulado para que las autoridades emitieran una respuesta, agentes migratorios ejercieron una presión indebida sobre él. Según su relato, se le instó a aceptar una deportación hacia México u otros destinos. Ante su negativa a ceder a esta presión, asegura haber sido trasladado sin previo aviso a diferentes centros de detención, hasta culminar en su envío forzoso al continente africano.

El angustioso recorrido, tal como lo describe, incluyó escalas en Senegal y Ghana antes de su llegada a la República del Congo, acompañado por un grupo de otros migrantes. Cubillos enfatiza que en ningún momento firmó documentos que autorizaran su traslado ni recibió las vacunas pertinentes para ingresar a territorio africano, elementos cruciales que ponen en tela de juicio la legalidad y humanidad de su deportación. 'El proceso legal no fue respetado. Nos sacaron del país sin esperar la decisión de la jueza', afirmó con indignación.

Actualmente, Jorge Cubillos se encuentra en territorio africano, donde declara estar recibiendo asistencia básica. Su principal objetivo es gestionar su precaria situación actual con el apoyo de sus contactos en Colombia y, de manera primordial, busca el acompañamiento de la Cancillería colombiana para encontrar una solución viable. La complejidad de su caso se agrava por el hecho de que no puede regresar a Estados Unidos debido a una sanción de 10 años, mientras que su familia permanece en dicho país.





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