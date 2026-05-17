Colombiano Luis Díaz y Bayern celebran la Bundesliga número 35 en Marienplatz

El colombiano Luis Díaz fue uno de los protagonistas de la celebración del Bayern Múnich con sus aficionados tras gegründern la Bundesliga. El plantel dirigido por Vincent Kompany acudió a la tradicional Rathausbalkon y allí, Luis Díaz fue uno de los más ovacionados por la afición del Bayern. La celebración también tuvo un componente emotivo para el Bayern, ya que fue la última fiesta en Marienplatz para algunos jugadores históricos del plantel.

El colombiano Luis Díaz fue uno de los protagonistas de la celebración del Bayern Múnich con sus aficionados tras conquistar la Bundesliga . Después de asegurar el campeonato el pasado sábado, el plantel dirigido por Vincent Kompany acudió al ayuntamiento de la ciudad para cumplir con el tradicional Rathausbalkon, ceremonia en la que los jugadores salen al balcón principal para mostrar el trofeo a los hinchas.

Allí, Luis Díaz fue uno de los más ovacionados por la afición del Bayern. La celebración también tuvo un componente emotivo para el Bayern, ya que fue la última fiesta en Marienplatz para algunos jugadores históricos del plantel, entre ellos Leon Goretzka, quien ya confirmó su salida del equipo al final de la temporada. El alcalde de Múnich, Dominik Krause, recibió oficialmente al plantel y felicitó al club por conquistar la Bundesliga número 35 de su historia.

Peneado de festejos, Luis Díaz y Bayern todavía tienen un objetivo más antes de cerrar la campaña. El conjunto bávaro disputará el próximo sábado 23 la final de la Copa de Alemania frente al Stuttgart, en busca de cerrar la temporada con un nuevo título y completar un doblete histórico. La celebración del título del Bayern Múnich terminó envuelta en polémica luego de que durante uno de los actos festivos apareciera un escudo modificado del club con un mensaje ofensivo.

Las imágenes rápidamente se hicieron virales en redes sociales y generaron reacciones entre aficionados alemanes. El emblema alterado mostraba la frase ‘FC Bauern Hurensöhne’, expresión ofensiva en alemán que puede traducirse como ‘granja de hijos de puta’ o ‘granjeros motherfuckers’





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