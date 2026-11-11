Colombianos atrapados en red de trata en Camboya tras falsa oferta laboral

Más de 100 colombianos fueron víctimas de una red internacional que los envió a Camboya con promesas de empleo en criptomonedas, resultando en trabajos forzados y fraudes contra compatriotas.

El 30 de agosto de 2023 el Ministerio de Relaciones Exteriores de España, junto con la organización de investigación Dijín, reveló que más de 100 colombianos fueron engañados para viajar a Camboya bajo la promesa de empleos bien remunerados en el sector de criptomonedas. La operación, que implicó rutas desde Colombia con escalas en Ámsterdam y España, terminó con las víctimas sometidas a trabajos forzados y estilos de fraude contra otros ciudadanos colombianos.

Funcionamiento del engaño y la ruta de traslado

Los reclutadores ofrecían los títulos de trabajo y se encargaban de la logística del viaje, incluyendo pasaportes, boletos y guías para el personal migratorio. Los itinerarios empezaban en Colombia, pasaban por Ámsterdam o España y luego volaban a Bangkok, para después ser trasladados a Phnom Penh o zonas fronterizas con Vietnam.

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Al llegar a Asia, los trabajadores perdían sus documentos; se les informaba de una deuda de 30 millones de pesos por los costos del viaje. La única salida era pagar o permanecer al menos seis meses en la red, trabajando jornadas de hasta 12 horas nocturnas bajo vigilancia de personal armado.

Conflicto interno y lavado de dinero mediante fraudes

Las víctimas eran obligadas a participar en un programa de capacitación llamado "mastereo", donde aprendían a realizar llamadas telefónicas simulando ser funcionarios de la Registraduría. Estos contactos inducían a ciudadanos colombianos a instalar aplicaciones que les permitían a la red acceder y sustraer fondos de sus cuentas bancarias.

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Las llamadas ofrecían ayuda para obtener la cédula digital y, una vez conectada la aplicación, los usuarios podían ver transferencias no autorizadas. La Registraduría no tenía relación alguna con estas actividades, pero su nombre se utilizó para generar confianza.

Responsables y alcance internacional de la red

La organización identificó a Jiaxing Ye como el líder internacional, con coordinadores financieros en Zamora y Castellón. Otros actores operaban desde Colombia para reclutar a posibles víctimas.

Hasta la fecha se han hecho tres capturas por orden judicial y dos detenciones mediante notificaciones rojas de Interpol en España, además de otras notificaciones para localizar a miembros de la organización. Los cargos son trata de personas y concierto para delinquir.

Recomendaciones y próximos pasos de las autoridades

El Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Dijín, enfatizó que este caso es el primer transnacional documentado y judicializado en Colombia por trata de personas dentro de centros de llamadas criminales en Asia.

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Las autoridades advierten a quienes reciben ofertas de empleo en el extranjero que sean cautelosos ante salarios extraordinariamente altos sin procesos de selección verificables, precuidados de terceros y explicaciones de cómo deben hablar ante migración. Se recomienda revisar la existencia legal de la empresa, la ubicación exacta del trabajo y los términos del contrato antes de viajar.

La investigación continúa con el objetivo de determinar el alcance total de la red y su capacidad para convertir oportunidades laborales en explotación laboral, cautiverio y ciberdelincuencia contra colombianos en el extranjero.