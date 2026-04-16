Colombianos Divididos: Luis Díaz a Semis, Lucho Suárez Eliminado de la Champions

El Bayern de Múnich, con gol decisivo de Luis Díaz, avanzó a semifinales de la Champions League tras vencer al Real Madrid. En contraste, el Sporting de Lisboa de Lucho Suárez quedó eliminado al empatar sin goles con el Arsenal.

El cierre de los cuartos de final de la Champions League dejó un sabor agridulce para los colombianos. Mientras el Bayern de Múnich, con la determinante actuación de Luis Díaz , celebraba su pase a las semifinales, el Sporting de Lisboa, donde milita Lucho Suárez , veía esfumarse su sueño europeo.

La emoción de la Liga de Campeones alcanzó su punto álgido con la definición de los últimos cupos a la antesala de la final. El Bayern Múnich, el Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid se unieron al Arsenal en la lista de semifinalistas, protagonizando duelos vibrantes y llenos de tensión.

En el Allianz Arena, el Bayern Múnich protagonizó un auténtico partidazo contra el Real Madrid. La eliminatoria, que llegaba con un marcador global de 2 a 1 a favor de los alemanes, prometía emociones fuertes y no decepcionó. Desde el pitazo inicial, el encuentro fue un torbellino de ataques y defensas, con ambos equipos buscando imponer su ritmo. El Real Madrid, con la urgencia de remontar, salió decidido a dar la vuelta a la serie. El primer tiempo fue un espectáculo de goles, con cinco anotaciones que mantuvieron al público al borde de sus asientos. Apenas al minuto de iniciado el encuentro, Arda Güler adelantó a los españoles. Sin embargo, la alegría merengue duró poco, ya que Aleksander Pavlovic, tras asistencia de Joshua Kimmich, igualó el marcador al minuto 6. La paridad se rompió nuevamente al minuto 29 con otro gol de Arda Güler, devolviendo la ventaja al Real Madrid. Pero la respuesta del Bayern no se hizo esperar; Harry Kane, asistido por Dayot Upamecano, puso el 2 a 2 al minuto 38. Justo antes del descanso, un pase magistral de Vinicius Junior permitió a Kylian Mbappé anotar el 3 a 2, igualando momentáneamente la serie 4 a 4 y augurando un segundo tiempo electrizante.

La segunda mitad mantuvo la intensidad del primer acto. Ambos contendientes lucharon incansablemente por cada balón, conscientes de lo que estaba en juego. La tensión se elevó al máximo en el minuto 86, cuando Eduardo Camavinga vio la tarjeta roja por doble amarilla, dejando al Real Madrid con diez jugadores. En ese momento de superioridad numérica para el Bayern, emergió la figura de Luis Díaz. El talentoso extremo colombiano, con un gol decisivo en el minuto 94, selló la clasificación de su equipo a semifinales. Para redondear la victoria, Michael Olise amplió la ventaja en el tiempo de descuento, estableciendo el marcador final de 4 a 3 a favor del Bayern, con un global de 6 a 4.

En Londres, la otra llave enfrentaba al Arsenal contra el Sporting de Lisboa. Con una ventaja de 1 a 0 obtenida en el partido de ida, los Gunners buscaban sellar su pase. El colombiano Luis Javier Suárez, guardameta del Sporting, poco pudo hacer para cambiar el rumbo del encuentro. El partido concluyó sin goles, lo que, sumado al resultado de la ida, aseguró la clasificación del equipo inglés. El Paris Saint-Germain, con una contundente victoria global de 4 a 0 sobre el Liverpool, y el Atlético de Madrid, que logró imponerse al Barcelona por un global de 3 a 2, completaron el cuadro de semifinalistas. Las semifinales se disputarán los días 28 y 29 de abril (ida) y el 5 y 6 de mayo (vuelta), emparejando al Arsenal contra el Atlético de Madrid y al Bayern Múnich contra el Paris Saint-Germain, prometiendo dos choques de titanes por un puesto en la final de la Champions League.





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