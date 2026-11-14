Colombianos en España siguen las elecciones y las relaciones con Bogotá

Expertos sostienen que los vínculos diplomáticos y económicos entre Colombia y España siguen sólidos pese a las diferencias ideológicas entre sus gobiernos.

Cerca de un millón de colombianos residentes en España sigue de cerca un escenario político que podría influir en su situación migratoria. España se prepara para las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, convocadas por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español y líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Mientras algunos temen un endurecimiento de las políticas de inmigración, expertos consultados destacan que los vínculos diplomáticos y económicos entre Bogotá y Madrid se mantienen sólidos.

El contexto llega en un momento de tensión social en el país europeo. Según la información disponible, las protestas ciudadanas denuncian dificultades de acceso a la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y los debates sobre migración. Además, el pasado 11 de noviembre una huelga convocada por las principales centrales sindicales derivó en manifestaciones en Madrid, Barcelona y Valencia.

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Colombianos en España y peso de la comunidad migrante

Al 1 de enero de 2026, el país contaba con cerca de 980.000 residentes nacidos en Colombia, según el Instituto Nacional de Estadística de España (INE). Con esa cifra, los colombianos figuran entre las principales comunidades de origen extranjero, junto con los marroquíes y los venezolanos.

La participación electoral de la diáspora también es un dato relevante. Casi 308.000 colombianos estaban inscritos para votar en más de una veintena de puestos de votación instalados en España para la primera vuelta presidencial de Colombia, cuya jornada se extendía hasta el domingo 31 de mayo de 2026. El proceso electoral colombiano se desarrolla en paralelo a la campaña española, lo que amplía el interés de la comunidad por ambos escenarios.

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Más allá de la migración, la relación bilateral incluye inversiones, intercambios comerciales y remesas enviadas por los migrantes. Estos flujos, según los expertos citados, refuerzan la conexión entre Madrid y Bogotá y explican por qué el vínculo resiste las diferencias entre los gobiernos de Pedro Sánchez y Abelardo de la Espriella.

Posiciones de expertos sobre la relación bilateral

Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, adscrito al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), sostiene que las divergencias ideológicas no han alterado las relaciones institucionales. Según su análisis, en términos formales e institucionales la relación se mantiene prácticamente en las mismas condiciones que venía presentando.

Las prioridades políticas, en cambio, sí han cambiado. El apoyo español a la paz total de Gustavo Petro y el papel de España como observador en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ya no forman parte de la agenda bilateral. Paralelamente, el Gobierno colombiano ha buscado acercarse a figuras de la derecha española, como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Santiago Abascal, líder de Vox.

Julio Londoño Paredes, exministro de Relaciones Exteriores, ofrece una lectura distinta sobre un asunto concreto. Para él, una demora marcada y manifiesta en la respuesta a una solicitud de beneplácito para un embajador indica, en principio, que el Estado receptor preferiría que la persona designada no ejerciera funciones diplomáticas en su territorio.

Patiño Villa, por su parte, matiza esa interpretación. Recuerda que el nombramiento de figuras políticas o empresariales para cargos diplomáticos no es inusual, por lo que no considera que el caso sea necesariamente un indicio de conflicto.

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Impacto para migrantes y próximos pasos diplomáticos

El nombramiento del nuevo embajador colombiano sigue pendiente, porque Madrid aún no ha concedido el beneplácito a Carlos Felipe Mejía. Hasta que el trámite se resuelva, la representación colombiana en España no contará con el nuevo titular designado por Bogotá.

Patiño Villa considera poco probable una confrontación importante tras un eventual cambio de gobierno en España, debido a la importancia de las inversiones y los intercambios económicos entre ambos países. En ese escenario, la pregunta central es hasta qué punto un cambio de gobierno en Madrid podría modificar las relaciones diplomáticas, y los expertos coinciden en que el peso económico actúa como contrapeso.

Para los colombianos residentes en España, el principal efecto potencial se concentra en las políticas migratorias. Los expertos señalan que los vínculos bilaterales son más amplios que el debate ideológico, pero el desenlace dependerá de las decisiones que adopte el nuevo Gobierno tras la cita electoral del 29 de noviembre.

Por otro lado, los expertos recuerdan que Madrid, Washington y Londres figuran entre las representaciones diplomáticas más importantes para Bogotá. Asimismo, destacan el papel de la Unión Europea en la estabilidad institucional de Colombia, lo que refuerza el carácter estratégico de España como socio para el país.