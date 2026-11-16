Colombianos en los Grammy 2027: Nominaciones clave de Karol G, Shakira y Feid

Descubre las nominaciones de artistas colombianos a los Grammy 2027. Karol G, Shakira, Juanes y más buscan gloria en categorías que abarcan urbano, pop y tropical.

La Academia de la Grabación ha hecho oficial la lista de nominados para la vigésima novena entrega de los premios Grammy, que se celebrará en febrero de 2027. Esta convocatoria posiciona a Colombia como una potencia musical con múltiples representantes compitiendo en géneros diversos. Artistas emblemáticos como Shakira, Karol G, J Balvin, Ryan Castro, Feid y Juanes son los protagonistas principales de esta preselección.

Representación colombiana en las nominaciones

La presencia nacional se extiende más allá de los éxitos masivos del reggaetón y abarca otras ramas fundamentales de la producción musical. Fonseca, Carlos Vives y Grupo Niche competirán en la categoría de mejor álbum tropical latino, cada uno con producciones diferentes incluidas en las nominaciones oficiales.

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Esta diversidad demuestra la solidez del ecosistema creativo del país. La competencia incluye exponentes del rock latino con la participación de Juanes y su obra EL GREEN PRINT: La Saga (Disc 1). Además, se reconoce la influencia global con una candidatura en la categoría de mejor interpretación de música global.

Estrategia competitiva y múltiples candidaturas

Karol G destaca por su versatilidad y capacidad de competir en dos frentes simultáneos. La artista tiene dos nominaciones en categorías distintas, lo que amplía sus posibilidades de obtener reconocimiento en la ceremonia. Uno de sus trabajos busca el galardón como mejor álbum de pop latino.

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El segundo reconocimiento llega a través de la canción nominada en la categoría de mejor canción latina. En esta candidatura, Karol G aparece como coautora junto a Drake, Kevyn Mauricio Cruz Moreno y Ovy On The Drums. Esta distinción es particular porque reconoce el trabajo de composición y no solo la interpretación vocal.

Por su parte, Ryan Castro acumula dos nominaciones al mejor álbum de música urbana. Una de estas producciones es el resultado de una colaboración con J Balvin. Castro tiene la oportunidad de obtener un premio en esta misma categoría con dos álbumes diferentes, lo que intensifica su participación.

El escenario internacional y fechas clave

Shakira también refuerza su presencia en la lista al buscar un reconocimiento junto al artista nigeriano Burna Boy. Su participación se enmarca en una carrera que ha sido consistente durante décadas. La ceremonia oficial se realizará el 10 de diciembre de 2026 o el 7 de enero de 2027.

En el panorama general, la británica RAYE encabeza la lista con 11 candidaturas. Le sigue la española Rosalía con nueve posibilidades de reconocimiento. Los resultados de las seis categorías con participación colombiana se conocerán durante este evento. Las ganancias se distribuirán entre los artistas y sus equipos de producción correspondientes.

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Impacto en la industria musical global

Estos resultados consolidan la posición de Colombia en la industria del entretenimiento. La música urbana sigue siendo el género con mayor representación, pero las categorías tropicales y globales muestran una competencia más amplia. La Academia de la Grabación valida la calidad técnica y artística de los productores nacionales.

La participación de múltiples nombres refleja la madurez del sector. Los fans y críticos siguen de cerca cada paso de estos artistas hacia la victoria. El evento promete ser una celebración de la diversidad sonora y la innovación creativa en la música contemporánea.