Colombianos residentes en Reino Unido, Francia y Alemania podrán ejercer su derecho de voto en elecciones presidenciales

Las embajadas de Londres, Francia, Alemania y China ya están preparadas para que todos los colombianos residentes en estos países puedan ejercer su derecho de voto durante las elecciones presidenciales. La Embajadora de Colombia en Londres, Laura Sarabia, dio por instaladas las mesas en el Reino Unido, para que todos los colombianos radicados en este país puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales.

Las embajadas de Londres, Francia , Alemania y China ya están preparadas para que todos los colombianos residentes en estos países puedan ejercer su derecho de voto durante las elecciones presidenciales.

La Embajadora de Colombia en Londres, Laura Sarabia, dio por instaladas las mesas en el Reino Unido, para que todos los colombianos radicados en este país puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales. Por otro lado, se dio inicio a las elecciones presidenciales para los colombianos en Francia.

Alfonso Prada, embajador colombiano en el país europeo, informó que el consulado en París estará dispuesto para que los colombianos voten desde hoy hasta el viernes 29 de mayo, en horario de... En Berlín, Alemania, inició el proceso electoral para la elección de presidente y vicepresidente de Colombia. Las mesas de votación estarán habilitadas desde las 8:00 am, hora de Berlín, inició en Alemania el proceso electoral para la elección de presidente y vicepresidente de Colombia.

La jornada será continua de lunes a domingo de 8:00 AM a 4:00 PM en las instalaciones de la embajada, ubicadas en la dirección Guanghua Lu 34





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