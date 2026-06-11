Colombianos se preparan para cantar en la inauguración de la Copa del Mundo

Los artistas Juliana Calderón y J Balvin compartieron detalles de su preparación previa al show inaugural del Mundial de Fútbol más grande del mundo, que se llevará a cabo en México.

Los artistas compartieron detalles de su preparación previa al show inaugural del Mundial de Fútbol más grande del mundo. A horas de que empiece el torneo, millones de fanáticos ya han expresado su emoción ante la que será la primera de las tres inauguraciones que se realizarán para esta edición de la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, para los colombianos ya es motivo de celebración tener no solo a la Selección Colombia en las canchas, sino contar con la presencia de dos colombianos para la apertura del gran evento que reunirá a miles de aficionados en Ciudad de México





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