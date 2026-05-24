Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda apresentaram propostas distintas para enfrentar a crise com as dificuldades financeiras e crescentes questionamentos sobre a sustentabilidade do modelo de saúde público no Brasil.

El candidato Paloma Valencia propone salvar el modelo actual del sistema de salud, rescuers la asignatura y corregirlo desde el alto, mientras que la apuesta de Abelardo de la Espriella oscila entre rescatarlo y transformarlo estructuralmente, teniendo en cuenta barras que enfrentan los pacientes y gobiernos, como la dificultad de acceder a medicamentos y citas.

Iván Cepeda plantea un camino distinto, partiendo de que la crisis no es simplemente consecuencia de problemas operativos del modelo, sino de decisiones tomadas durante décadas sobre su gestión





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