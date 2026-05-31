Colombianos votan en las presidenciales y personajes políticos en redes

Este domingo 31 de mayo los colombianos volvieron a reunirse en las urnas para la primera vuelta de las presidenciales, y varios personajes políticos dieron de qué hablar en las redes por cómo mostraron en redes su decisión electoral, dentro de ellos el saliente congresista El cartagenero llegó al centro de Bogotá bien temprano a mostrar su respaldo por Abelardo de la Espriella y, a pesar de su condición, pudo ‘ponerle la raya al tigre’, como lo expresó en un video que publicó en su cuenta de ‘X’. De la Espriella le dijo a Westcol que se quedará en Colombia si pierde la Presidencia: ‘malinterpretaron a mi mujer’: En las imágenes se ve que el exrepresentante a la Cámara fue ayudado por varias personas que lo alzaron para llegar a su mesa debido a sus impedimentos en su movilidad, ya que se encuentra en muletas. Ante las grandes posibilidades de Abelardo de ponerse la banda cruzada, muchos de sus seguidores quisieran celebrar su posible victoria con una botella del ron de su candidato, el cual, según la página oficial, puede conseguirse en dos presentaciones: la ‘Ron Defensor Style’ de 12 años de 700 mililitros por $256.900; y la ‘Ron Defensor Premium Style’ de 18 años por $351.900.$209.505 (casi para una séptima, pero te faltarían unos $47.000) El control del delito domina el discurso de los candidatos a la Presidencia; control del delito, es decir, en medidas de respuesta inmediata como presencia policial, inteligencia, tecnología, recuperación territorial o investigación criminal. Esto no significa que una propuesta sea automáticamente mejor que otra, pero sí muestra dónde está parado cada candidato. Algunos le apuestan al golpe rápido contra el delito; otros intentan combinar respuestas inmediatas con medidas sociales o institucionales de más largo plazo.

Este domingo 31 de mayo los colombianos volvieron a reunirse en las urnas para la primera vuelta de las presidenciales, y varios personajes políticos dieron de qué hablar en las redes por cómo mostraron en redes su decisión electoral, dentro de ellos el saliente congresista El cartagenero llegó al centro de Bogotá bien temprano a mostrar su respaldo por Abelardo de la Espriella y, a pesar de su condición, pudo ‘ponerle la raya al tigre’, como lo expresó en un video que publicó en su cuenta de ‘X’.

De la Espriella le dijo a Westcol que se quedará en Colombia si pierde la Presidencia: ‘malinterpretaron a mi mujer’: En las imágenes se ve que el exrepresentante a la Cámara fue ayudado por varias personas que lo alzaron para llegar a su mesa debido a sus impedimentos en su movilidad, ya que se encuentra en muletas. Ante las grandes posibilidades de Abelardo de ponerse la banda cruzada, muchos de sus seguidores quisieran celebrar su posible victoria con una botella del ron de su candidato, el cual, según la página oficial, puede conseguirse en dos presentaciones: la ‘Ron Defensor Style’ de 12 años de 700 mililitros por $256.900; y la ‘Ron Defensor Premium Style’ de 18 años por $351.900.

$209.505 (casi para una séptima, pero te faltarían unos $47.000) El control del delito domina el discurso de los candidatos a la Presidencia; control del delito, es decir, en medidas de respuesta inmediata como presencia policial, inteligencia, tecnología, recuperación territorial o investigación criminal. Esto no significa que una propuesta sea automáticamente mejor que otra, pero sí muestra dónde está parado cada candidato.

Algunos le apuestan al golpe rápido contra el delito; otros intentan combinar respuestas inmediatas con medidas sociales o institucionales de más largo plazo





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