Colonia Sudamericano Sub-20 2027: Medellín y Envigado serán sedes oficiales

CONMEBOL confirma que Colombia albergará el Sudamericano Sub-20 en enero y febrero de 2027. Los partidos se jugarán en Medellín y Envigado, con cuatro cupos para el Mundial FIFA.

La Confederación Sudamericana de Fútbol ( CONMEBOL) oficializó este martes 3 de noviembre de 2026 que Colombia será la anfitriona del Campeonato Sudamericano Sub-20 correspondiente al año 2027. Esta decisión marca un hito importante para el fútbol colombiano, ya que por primera vez las ciudades de Medellín y Envigado compartirán la sede principal del torneo junto a otras tres localizaciones del país.

Calendario y Estadios Confirmados

La competición se desarrollará entre el 22 de enero y el 7 de febrero de 2027. Los encuentros se disputarán exclusivamente en dos instalaciones deportivas ubicadas en Antioquia: el estadio Atanasio Girardot en Medellín y el Polideportivo Sur en Envigado. La elección de estos escenarios busca facilitar los traslados logísticos para las diez selecciones nacionales participantes.

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Cupos Directos al Mundial FIFA

El torneo sudamericano funcionará como clasificatorio directo para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA que se celebrará en Uzbekistán y Azerbaiyán en 2027. Las cuatro mejores posiciones del certamen otorgarán automáticamente la clasificación mundialista. Este mecanismo refuerza la alta competitividad esperada entre las potencias continentales.

Historial Reciente de la Selección

La selección colombiana Sub-20 llega con motivación adicional tras obtener el tercer lugar en la Copa del Mundo celebrada en Chile en 2025. El equipo nacional no disputa una edición del Sudamericano Sub-20 desde la versión realizada en Argentina en 2013, donde conquistó su tercer título continental gracias a figuras como Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja.

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Sedes Anteriores y Legado Histórico

Colombia repite rol de organizador después de albergar el torneo en 2023 con estadios en Bogotá. Previamente, el país fue sede en 2005 en el Eje Cafetero, ocasión en la cual la Tricolor se coronó campeona con Hugo Rodallega como máximo goleador. La última vez que Colombia no logró el título fue en 2023, finalizando detrás de los ganadores.

Proyección de Futuro Deportivo

A pesar de sus medallas de bronce mundiales en 2003 y 2025, la selección masculina nunca ha alcanzado una final de un torneo FIFA. El éxito en esta próxima edición podría romper esa racha histórica y consolidar al país como referente en la formación de talentos juveniles sudamericanos.