Los afiliados que hayan cotizado más semanas de las exigidas para pensionarse pueden acceder a un aumento en el valor de su mesada. Este incremento aplica para los afiliados que superen el número mínimo de semanas requeridas para acceder a una pensión en Colpensiones.

Colpensiones está obligada a aumentar la pensión de quienes cumplan esta condición: así aplica en 2026. Los afiliados que hayan cotizado más semanas de las exigidas para pensionarse pueden acceder a un aumento en el valor de su mesada.

Este incremento aplica para los afiliados que superen el número mínimo de semanas requeridas para acceder a una pensión en Colpensiones. Muchos trabajadores en Colombia creen que una vez alcanzan el derecho a que estas semanas sean tenidas en cuenta en el cálculo de su prestación, lo que puede aumentar el porcentaje de la pensión que recibirán durante su jubilación.

Se trata de un beneficio poco conocido que cobra relevancia en 2026, especialmente para las personas que están cerca de pensionarse. En el caso de los hombres, deben acreditar 1.300 semanas de cotización, mientras que las mujeres tienen un requisito que disminuye gradualmente tras la aprobación de la reforma pensional.

Cuando una persona continúa realizando aportes después de cumplir ese mínimo, las semanas adicionales pueden aumentar la denominada tasa de reemplazo, que es el porcentaje del salario base que se utiliza para calcular la pensión. Esto significa que un trabajador que haya seguido cotizando después de cumplir el requisito mínimo puede obtener una pensión superior a la que recibiría alguien que se retiró apenas alcanzó las semanas necesarias.

Las semanas adicionales pueden generar un incremento de hasta 3 puntos porcentuales por cada 50 semanas cotizadas. Por esta razón, las semanas adicionales no generan incrementos ilimitados, pero sí pueden representar una diferencia importante para quienes acumularon varios años más de cotización después de cumplir los requisitos mínimos.

Además, las mujeres verán disminuir progresivamente el requisito de semanas hasta llegar a 1.000 semanas en los próximos años. Sin embargo, aun cuando una persona alcance el mínimo exigido, las semanas adicionales continúan siendo relevantes porque pueden mejorar el cálculo de la pensión. Expertos en seguridad social recomiendan revisar periódicamente la historia laboral y verificar que todas las semanas aparezcan registradas correctamente antes de iniciar el trámite pensional.

Es importante tener en cuenta que Colpensiones no devuelve el dinero correspondiente a las semanas cotizadas de más, sino que esos aportes pueden reflejarse en una pensión más alta. Por lo tanto, es fundamental verificar que todas las semanas estén registradas correctamente para evitar cualquier problema durante el trámite pensional.

Finalmente, es importante tener en cuenta que la tasa de reemplazo aumenta 1.5 puntos porcentuales por cada bloque de 50 semanas cotizadas por encima del mínimo exigido





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