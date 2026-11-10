Colpensiones gestiona 5,63 billones en pensiones con 1,95 millones de beneficiarios activos

Colpensiones revela que destina $5,63 billones mensuales para 1,95 millones de pensionados. Conoce los datos clave sobre cotizantes, BEPS y la transparencia en el pago.

La entidad estatal Colpensiones ha consolidado su estructura operativa con el pago mensual de las mesadas pensionales a un total de 1.952.368 personas, destinando para esta obligación financiera la cifra exacta de $5,63 billones. Este balance detallado, con corte al 30 de septiembre, refleja la magnitud de la cobertura estatal y la distribución demográfica de los beneficiarios que dependen de este ingreso vitalicio para su subsistencia.

Estructura de los pensionados y género

Dentro del universo de 1.952.368 beneficiarios que reciben el dinero, la entidad reporta que el 56,3 % corresponde a mujeres y el 43,7 % restante a hombres. Esta distribución numérica evidencia la mayor esperanza de vida femenina y su predominancia en la titularidad de las pensiones de vejez y sobrevivientes administradas por el organismo.

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Además del monto total distribuido, los indicadores financieros muestran que los cotizantes activos generan un recaudo mensual por conceptos de contribuciones que asciende a $2,02 billones. Esta cifra representa el flujo de entrada necesario para mantener la sostenibilidad del sistema de reparto y garantizar el flujo de caja requerido para los desembolsos mensuales.

La fuerza de los cotizantes activos

La base contributiva está conformada por 3.026.591 cotizantes activos, quienes sostienen la maquinaria administrativa y financiera de Colpensiones mediante sus aportes periódicos. Estos trabajadores activos representan la columna vertebral del esquema, ya que sus contribuciones financian directamente el pago de las jubilaciones actuales, creando un vínculo directo entre la actividad laboral presente y el bienestar futuro.

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El dinamismo del sistema también se refleja en los movimientos de afiliación registrados durante el periodo reportado. Colpensiones formalizó 17.874 nuevas afiliaciones y procesó 8.027 traslados de personas provenientes de fondos de pensiones privados. Estos números indican un flujo constante de personas que ingresan al sistema de seguridad social o migran desde la administración privada hacia la estatal, fortaleciendo la base de asegurados.

Prevalencia del régimen de prima media

El régimen de prima media con beneficio definido continúa siendo el pilar principal de la administradora, registrando 7.299.965 afiliados en sus libros. Esta cifra supera ampliamente la base de los cotizantes activos, lo que sugiere la existencia de una gran cantidad de personas con saldos acumulados o periodos de carencia en curso dentro de este modelo específico de seguridad social.

La composición de género en este régimen específico difiere de la de los pensionados, ya que el 52,4 % de los 7.299.965 afiliados son hombres y el 47,6 % son mujeres. Esta proporción inversa respecto a los beneficiarios finales subraya la necesidad de analizar las trayectorias laborales de ambos sexos para entender por qué la titularidad de la pensión termina siendo mayoritariamente femenina.

El impacto del programa BEPS

Otro componente fundamental del ecosistema de Colpensiones es el programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), el cual actualmente cuenta con 2.181.202 personas vinculadas. Dentro de este programa, se identifican 1.241.708 ahorradores que han destinado recursos propios para complementar su seguridad financiera futura, demostrando un comportamiento de ahorro voluntario impulsado por la entidad.

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A través de BEPS, Colpensiones ha otorgado 59.807 anualidades vitalicias, una herramienta diseñada específicamente para brindar protección económica durante la vejez. Esta alternativa está dirigida principalmente a personas con menores ingresos o cuyas trayectorias laborales han estado marcadas por la informalidad, permitiendo que estos grupos vulnerables accedan a una renta vitalicia que garantice su estabilidad económica al retirarse.

Compromiso de transparencia y gestión

Beatriz Eugenia Vélez, presidenta de Colpensiones, ha afirmado que asumió el cargo con el propósito explícito de cumplir a cabalidad la misión encomendada por el Presidente. Su gestión se centra en responder a esa responsabilidad institucional con una ejecución transparente y oportuna, priorizando la integridad en la manejo de los recursos públicos asignados al sistema.

La administración vigente enfoca sus esfuerzos en fortalecer la rigurosidad de los procedimientos administrativos, con el fin de garantizar la transparencia absoluta en el manejo de los fondos. Además, busca simplificar los procesos de afiliación y cotización para reducir la burocracia, asegurando que la atención a los ciudadanos sea digna y que el pago de las pensiones se realice sin retrasos ni inconvenientes.