Colpensiones reporta recaudo de $2,02 billones y mantiene pago de mesadas a casi dos millones de pensionados

Con corte al 30 de septiembre de 2026, Colpensiones logra recaudar $2,02 billones, garantizando la mensualidad a 1,952,368 pensionados en Colombia.

Con corte al 30 de septiembre de 2026, Colpensiones, la entidad que administra el Régimen de Prima Media y el Programa de Beneficios Económicos Periódicos, reportó un recaudo por cotizaciones de $2,02 billones y garantizó el pago de mesadas a 1,952,368 pensionados en Colombia.

Recaudo y pagos mensuales

El monto asignado para el pago mensual de las mesadas es de $5,63 billones. De los pensionados atendidos, el 56,3 % son mujeres y el 43,7 % hombres, reflejando el perfil demográfico de la población jubilada que usa el Régimen de Prima Media.

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El régimen contó con 3,026,591 cotizantes activos, generando el total de $2,02 billones en aportes. Además, el número total de afiliados se sitúa en 7,299,965, con 52,4 % hombres y 47,6 % mujeres.

Crecimiento de afiliaciones y transferrals

En el periodo registrado, se agregaron 17,874 nuevas afiliaciones y se formalizaron 8,027 traslados procedentes de fondos privados de pensión, ampliando la base de contribuyentes del régimen.

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Programa BEPS y anualidades vitalicias

El Programa de Beneficios Económicos Periódicos incluyó a 2,181,202 personas vinculadas, de las cuales 1,241,708 son ahorradores activos. Este mecanismo ha otorgado 59,807 anualidades vitalicias, contribuyendo a la protección económica de personas con ingresos modestos o trayectorias laborales marcadas por la informalidad.

La entidad, bajo la dirección de Beatriz Eugenia Vélez, continúa fortaleciendo la gestión institucional mediante la atención al usuario, simplificación de trámites de afiliación y cotización, y revisión operativa y técnica. El Ministerio del Trabajo y el Gobierno Nacional acompañan estos procesos para optimizar la administración del recaudo y pagos en el sistema de pensiones.

Impacto en la vejez y próximos pasos

Con casi dos millones de pensionados asegurados y más de dos billones de dólares recaudados, Colpensiones refuerza la estabilidad económica de la población mayor. Las recientes incorporaciones y los traslados de fondos privados ampliarán las oportunidades de cobro de beneficios y de prevención del riesgo de pobreza en la vejez.

La entidad mantiene su compromiso de mejorar la eficiencia operativa y la transparencia de los procesos, con el objetivo de consolidar un sistema de pensiones que responda a las necesidades de los colombianos y garantice el acceso a prestaciones dignas en la etapa de retiro.