Colsubsidio habilita traslado de subsidio familiar a cuentas bancarias vía Bre-B

Más de 408.000 afiliados de Colsubsidio pueden retirar su cuota monetaria a cuentas financieras mediante Bre-B desde la app Mi Colsubsidio, ampliando su flexibilidad de uso.

Colsubsidio ha anunciado una ampliación significativa en los canales de distribución de su apoyo económico, permitiendo que más de 408.000 afiliados trasladan la cuota monetaria directamente a sus cuentas financieras. Esta nueva capacidad operativa se basa en la integración con Bre-B, el sistema de pagos inmediatos administrado por el Banco de la República, lo que transforma la forma en que los trabajadores gestionan estos recursos.

La funcionalidad está disponible exclusivamente a través de la aplicación Mi Colsubsidio. Los beneficiarios podrán realizar transferencias instantáneas utilizando llaves digitales registradas a su nombre. Este mecanismo elimina la necesidad de conservar los fondos únicamente dentro de los canales habituales de la caja de compensación, ofreciendo una alternativa más ágil para el gasto cotidiano.

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Mecanismo de transferencia e integración

El procedimiento técnico requiere que el afiliado cuente con la aplicación Mi Colsubsidio instalada en su dispositivo móvil. Es indispensable tener una llave Bre-B registrada a nombre del usuario, la cual debe estar asociada a la cuenta bancaria receptora. Una vez dentro de la plataforma, el usuario selecciona la opción retirar saldo y elige Bre-B como método de retiro, ingresando la llave correspondiente.

Tras la validación de que la cuenta receptora pertenece al beneficiario, Redeban se encarga de enrutar y procesar la operación. El dinero llega de manera inmediata a la cuenta del trabajador. Esta integración permite que los afiliados reúnan estos recursos con otros ingresos en una misma cuenta, facilitando la gestión financiera desde los canales de su entidad bancaria.

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Alcance financiero y datos de impacto

La dimensión de esta nueva alternativa se refleja en las cifras recientes de Colsubsidio. A septiembre de 2026, la caja había beneficiado a 408.603 afiliados con derecho a cuota monetaria. Hasta esa fecha, se asignaron 5.616.059 cuotas, con una inversión superior a $405.047 millones. La cuota monetaria es un subsidio económico dirigido a trabajadores de menores ingresos que cumplen las condiciones legales para personas a cargo.

Estos recursos están destinados a cubrir necesidades básicas del hogar, como alimentación, educación y cuidado familiar. La posibilidad de trasladar el dinero a una cuenta propia ofrece mayor flexibilidad para administrar el subsidio. Los trabajadores pueden decidir cómo utilizarlo según sus necesidades específicas, integrándolo al manejo financiero cotidiano sin depender exclusivamente del efectivo.

Impacto crediticio y declaraciones oficiales

Los movimientos realizados desde estas cuentas pueden contribuir a construir un historial de transacciones. Según Colsubsidio, este historial podría ser considerado en la evaluación del perfil crediticio de los usuarios, dependiendo de los criterios de cada entidad financiera. Esto no significa que la transferencia garantice la aprobación de un crédito, pero sí aporta información sobre el comportamiento financiero.

Ana María Tobar, gerente de Tecnología de Colsubsidio, indicó que la alianza con Redeban busca simplificar procesos mediante capacidades digitales. Su propósito es que cada avance tecnológico se traduzca en oportunidades concretas que mejoren la calidad de vida de los trabajadores y cierren brechas sociales. Por su parte, Andrés Felipe Duque, presidente ejecutivo de Redeban, explicó que la compañía aporta la infraestructura tecnológica necesaria para conectar a Colsubsidio con las entidades participantes de Bre-B, asegurando disponibilidad rápida y segura de los recursos.