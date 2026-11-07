Coltejer y Ciclovías: La transformación urbana de Medellín en recuerdos y presentes

Descubre cómo Medellín evolucionó desde sus primeros rascacielos hasta sus modernas ciclovías y mercados campesinos, un viaje por la historia y el futuro de la ciudad.

La evolución urbana de Medellín se refleja en la memoria colectiva de sus habitantes, quienes han presenciado la transformación de sus espacios públicos y privados a lo largo de las décadas. Este cambio no solo abarca la arquitectura y la movilidad, sino también la manera en que la ciudad se disfruta y se habita diariamente por sus ciudadanos.

La Medellín del pasado y sus primeros rascacielos

El edificio Coltejer se erige como el primer rascacielos de la ciudad, marcando un hito visual en el skyline que muchos aún recuerdan con nostalgia. Quienes vivieron esa época también atestiguaron la llegada de figuras icónicas como Cochise y el ñato Suárez al estadio, eventos que definieron la cultura deportiva local.

Also read Horóscopo del viernes 6 de noviembre de 2026: así influirán la Luna en Libra y los planetas retrógrados

La gastronomía de aquella era se centraba en lugares específicos como Savory para arepas venezolanas, el Astor por los moritos, y la calle del calzoncillo donde se disfrutaban las galletas y milhojas de Palacio. La recreación incluía el remo en el parque de la independencia, hoy Jardín Botánico, y los juegos infantiles como Noral y el tobogán de Carabanchel.

El entretenimiento cinematográfico se realizaba en salas clásicas como el cine doble del Cid, el América, el Odeón, el Rívoli y el Tropicana, donde se aplaudían películas como Tarzán. La infraestructura urbana era distinta, con casas predominantes en zonas como la Playa, Laureles, Conquistadores y el Poblado, mientras que los edificios eran una rareza.

Advertisement

Transformación de la movilidad y el comercio moderno

La flota vehicular ha experimentado un cambio radical, pasando de los Simca y Renault con calcomanías de Antioquia Federal a una diversidad moderna. Las motocicletas, antes contadas y casi todas Lambrettas, han proliferado enormemente, modificando el tráfico y la dinámica de las calles.

El comercio minorista también se ha desplazado de calles tradicionales como Junín hacia la era de los centros comerciales. La ausencia de estos grandes espacios en el pasado contrasta con su actual condición de deporte popular para el vitrinerío y la compra, integrándose plenamente en el estilo de vida contemporáneo.

Ciclovías y mercados campesinos como nuevos destinos

La Alcaldía ha ampliado significativamente los espacios para la recreación, destacando las ciclovías como ejes centrales de la vida social. Estas vías se han convertido en un punto de encuentro donde la comida y el ejercicio se fusionan, ofreciendo una experiencia única para peatones y ciclistas.

Los mercados campesinos funcionan como espacios perfectos para adquirir productos frescos y apoyar a los corregimientos de Medellín. Se ofrecen arepas auténticas, quesos, tortas caseras, miel de abejas, helados y hierbas para sembrar, creando un ecosistema económico local vibrante.

Advertisement

La oferta gastronómica variada en los recorridos urbanos

La diversidad culinaria en las ciclovías es tal que puede compararse con una babel de sabores, donde cientos de familias ofrecen productos variados. Desde postres y confituras hasta platos insólitos como arepas rebosantes de queso con leche condensada y empanadas argentinas, la oferta es extensa.

Entre los alimentos más destacados se encuentran el jugo de naranja con huevo crudo, helados para mascotas, patillazo costeño y mango enresortado. Esta abundancia gastronómica atrae a quienes buscan disfrutar de la ciudad a pie, convirtiendo el paseo dominical en una experiencia sensorial completa.

Proximidad a pueblos y diversidad geográfica regional

La cercanía a pueblos deliciosos con paisajes y comida rica permite extender la experiencia de la ciudad a zonas rurales cercanas. Rutas turísticas que en otros países cuestan fortunas están disponibles localmente, destacando la hospitalidad y la naturaleza de la región.

La diversidad geográfica incluye mar, ríos, lagos y cordilleras, con destinos notables como Santafé de Antioquia, Sopetrán y San Jerónimo. La invitación es a explorar estos municipios para contribuir con el campo y disfrutar de la riqueza natural y cultural del territorio antioqueño.