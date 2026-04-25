Combates en La Plata Dejan un Muerto, un Capturado y Rescate de Menor; Retaliación con Ataque a Tractocamión

Enfrentamientos entre el Ejército y disidencias de las FARC-EP en La Plata, Huila, resultaron en un muerto, un capturado y el rescate de un menor. Las disidencias respondieron incendiando un tractocamión en represalia. Se incautó material de intendencia y dinero en efectivo.

En el corazón del Huila , específicamente en La Plata , recientes enfrentamientos entre las fuerzas del Ejército Nacional y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo ( FARC-EP ) han dejado un saldo trágico pero también significativo en términos de operativos de seguridad.

Los combates, que se desarrollaron en las últimas horas, resultaron en la muerte de un individuo, la captura de otro y, lo más importante, el rescate de un menor de edad que se encontraba bajo el control de estos grupos armados ilegales. La operación, que se centró en desmantelar una estructura clave de las disidencias, tuvo como objetivo principal a alias el ‘Negro José’, identificado como el presunto segundo cabecilla y jefe de finanzas del Frente Hernando González Acosta.

Esta zona del occidente del Huila, por su ubicación estratégica cercana al departamento del Cauca, ha sido históricamente un punto crítico debido a la presencia y accionar de estos grupos, quienes ejercen presión sobre la población civil a través de la extorsión y otras actividades ilícitas. El comandante de la Novena Brigada, al destacar la importancia de la neutralización de ‘Negro José’, enfatizó que este individuo estaba directamente involucrado en el hostigamiento y la intimidación de la población, exigiendo dinero a cambio de seguridad o para evitar represalias.

La captura de este líder financiero representa un duro golpe a la capacidad operativa y logística de la organización criminal. El operativo, llevado a cabo con precisión y contundencia, permitió a las autoridades incautar una considerable suma de dinero en efectivo, específicamente $650.000 pesos colombianos, así como panfletos con propaganda alusiva a las FARC-EP, boletas de citación utilizadas para la extorsión, sellos de la organización y diversos materiales de intendencia que eran utilizados para sostener las actividades del grupo armado.

La joven rescatada fue inmediatamente puesta bajo el cuidado del grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía, quienes se encargaron de brindarle la atención y el apoyo necesarios para su recuperación y reintegración a la sociedad. Este rescate es un claro ejemplo del compromiso de las fuerzas de seguridad con la protección de los derechos de los niños y adolescentes, quienes son especialmente vulnerables a la manipulación y el reclutamiento por parte de estos grupos armados.

Sin embargo, la situación no terminó ahí. En un acto de retaliación directa por el éxito del operativo en La Plata, sujetos armados interceptaron un tractocamión que transitaba por una vía vital para el sur del país, obligaron al conductor a descender y procedieron a incendiar el vehículo. El general Suárez confirmó que este ataque fue una respuesta coordinada por las disidencias, quienes buscan intimidar a la población y a las autoridades, demostrando su capacidad de generar violencia y caos.

Los atacantes dejaron mensajes alusivos a las FARC-EP pintados sobre la carrocería del automotor, dejando claro su autoría y sus intenciones. Este incidente, que quedó registrado en videos tomados por otros conductores, provocó cierres temporales de la vía y generó un clima de temor entre los transportadores y la comunidad en general. La escalada de violencia no se limitó a La Plata.

En Bogotá, las autoridades capturaron a cuatro presuntos ladrones tras una ola de robos violentos en el barrio de Teusaquillo, demostrando la persistencia de la delincuencia común en las grandes ciudades. Además, se reportaron enfrentamientos entre encapuchados y tanquetas de la Unidad Nacional de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual (UNDMO) en la Universidad Pedagógica, lo que sugiere una creciente tensión social y política en el país.

En Cali, un ataque con explosivos activó una ofensiva de las Fuerzas Militares para dar con los responsables, evidenciando la complejidad del panorama de seguridad nacional. Ante estos hechos, el comandante general de las Fuerzas Militares activó de inmediato un dispositivo de seguridad en el sector afectado por el ataque en La Plata, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes y garantizar la seguridad de la población.

La situación actual exige una respuesta integral y coordinada por parte de las autoridades, que combine la fuerza pública con estrategias de prevención y atención a las causas estructurales de la violencia. Mientras tanto, en el ámbito político, la contienda electoral se intensifica, con debates acalorados entre los candidatos Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, generando expectativas sobre la postura del expresidente Uribe.

En el frente económico, el Grupo de Energía de Bogotá advierte que la sobretasa en la factura de luz podría prolongarse hasta por 15 años, lo que podría tener un impacto significativo en la economía de los hogares colombianos. La situación del país es compleja y multifacética, y requiere de la atención y el compromiso de todos los actores sociales para construir un futuro de paz y prosperidad





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