Comerciante asesinado a balazos en Malambo, Atlántico

Un reconocido comerciante fue asesinado a balazos en Malambo, Atlántico, mientras se encontraba frente a su vivienda. La víctima, Héctor Aurelio Jiménez Hoyos, de 66 años, era ampliamente reconocido en el municipio y propietario de un establecimiento comercial en el barrio Paraíso.

La extorsión continúa sembrando temor y dejando víctimas en diferentes municipios del Atlántico. Pese a los operativos y estrategias de las autoridades para combatir este delito, comerciantes y ciudadanos siguen siendo blanco de amenazas y presiones criminales que, en algunos casos, terminan en hechos violentos.

El más reciente episodio ocurrió en Malambo, donde un reconocido comerciante fue asesinado a bala. Se trata de Héctor Aurelio Jiménez Hoyos, de 66 años, ampliamente reconocido en el municipio y propietario de un establecimiento comercial en el barrio Paraíso





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