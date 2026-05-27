Comerciante extranjero atacado a balazos en Valledupar, Colombia

Un ciudadano extranjero identificado como Alessandro Massimo Berkemeijer, de 32 años y ciudadano holandés, fue atacado a balazos en una zona rural de Valledupar, Colombia. El ataque dejó al extranjero gravemente herido y posteriormente falleció en un centro asistencial.

El comerciante llegó desde Barranquilla a Valledupar , donde fue víctima de un violento ataque que hoy es materia de investigación por las autoridades. La víctima fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial, donde horas después los médicos confirmaron su fallecimiento.

// FOTO: TOMADA DE LA CLÍNICA ALTA COMPLEJIDAD DE VALLEDUPAR. Sin cámaras de seguridad, sin testigos presenciales y con pocas pistas sobre lo ocurrido, investigadores judiciales avanzan en las labores para establecer los móviles detrás del homicidio de un ciudadano extranjero que fue atacado a bala en una zona rural de Valledupar.

Las pesquisas se concentran en reconstruir los últimos movimientos de la víctima y determinar qué ocurrió antes del ataque registrado el pasado domingo 24 de mayo en la vereda Las Casitas, un sector ubicado a las afueras de la capital del Cesar. En medio del proceso investigativo, las autoridades establecieron que la víctima fue identificada como Alessandro Massimo Berkemeijer, de 32 años, ciudadano holandés que, según información preliminar, habría llegado procedente de Barranquilla antes de los hechos que hoy son materia de investigación.

El extranjero fue encontrado gravemente herido a un costado de la vía que comunica ese sector con Valledupar. Uniformados de la Policía que llegaron al lugar le prestaron los primeros auxilios y lo trasladaron de urgencia a la Clínica Alta Complejidad.

Sin embargo, pese a la rápida reacción y a los esfuerzos del personal médico, el hombre no logró sobrevivir. Horas después de su ingreso al centro asistencial se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones. Los primeros reportes indican que la víctima habría recibido siete impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, heridas que comprometieron ambos antebrazos, el costado derecho, la espalda y el muslo izquierdo.

Uno de los principales obstáculos para las autoridades es el lugar donde ocurrió el ataque. Información preliminar señala que el hecho se registró en una zona abierta y apartada, donde no existen cámaras de seguridad ni testigos presenciales que permitan reconstruir con facilidad lo sucedido. Hasta el momento no hay personas capturadas ni hipótesis concluyentes alrededor del caso





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