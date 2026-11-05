Comerciantes de El Hueco en Medellín esperan crecimiento del 15% en navidad

Los negocios en el Centro de Medellín proyectan un aumento significativo en ventas para cerrar el año, aunque enfrentan un consumo moderado por la inflación y la economía.

Los comercios en el Centro de Medellín se preparan intensamente para la temporada navideña de 2026, viendo en estas fechas la oportunidad principal de recuperar inversiones y sostener sus operaciones. Establecimientos emblemáticos del sector como el comercio de El Hueco y la cadena Cacharrería Bombay han establecido metas optimistas de crecimiento, a pesar de un entorno económico que exige mayor prudencia por parte de los compradores.

Proyecciones de Ventas y Cifras Clave

Los dueños de negocios en esta zona comercial histórica estiman que entre el 40% y el 60% de sus ventas anuales totales se concentran específicamente en los últimos meses del año. Para los establecimientos especializados exclusivamente en artículos de temporada, estas semanas representan prácticamente el 100% de su facturación anual. El gremio Somos El Hueco, que agrupa a los comerciantes del sector, ha comunicado a EL COLOMBIANO que espera un incremento de ventas cercano al 10% en comparación con diciembre de 2025.

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Por su parte, negocios tradicionales como Cacharrería Bombay han planteado una meta más ambiciosa, proyectando un crecimiento del 15% para su temporada actual. Estas expectativas surgen en un contexto donde el comercio se juega buena parte de su balance económico de 2026 durante los meses de noviembre y diciembre, buscando un repunte que permita consolidar los ingresos obtenidos durante el primer semestre.

Estrategias y Respuesta del Consumidor

Duber Ledesma, director de Somos El Hueco, explicó que la temporada navideña para el comercio mayorista tradicionalmente comienza desde el mes de septiembre, especialmente para quienes comercializan decoración. Sin embargo, para el comercio al detal, el movimiento más fuerte y significativo comienza a sentirse durante el mes de noviembre. Aunque la actividad ha sido más lenta en una primera lectura comparada con años anteriores, se prevé que el consumo mejore al intensificarse la búsqueda de regalos y vestuario.

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El comportamiento del comprador actual se caracteriza por ser más mesurado y planificador. Los clientes comparan precios detalladamente y ajustan sus presupuestos, evitando compras impulsivas para que el dinero rinda más ante las dificultades económicas. Cacharrería Bombay señaló que llegaron con dificultades al segundo semestre por altos costos operacionales, pero desde septiembre observaron un incremento diario en ventas que respalda su estrategia de exhibición anticipada.

Impacto Laboral y Desafíos Económicos

La llegada de la Navidad tiene efectos directos y tangibles sobre el mercado laboral en la región. Históricamente, la contratación en el comercio de El Hueco puede triplicarse durante noviembre y diciembre, según datos del gremio. Estos puestos temporales representan una alternativa vital para estudiantes de colegios y universidades, quienes encuentran en estos meses la oportunidad de generar ingresos y adquirir experiencia laboral temprana.

La inflación en la ciudad ronda el 7,04%, según cifras del Dane, lo que explica la moderación en el gasto de los hogares. Además, parte de los consumidores ha migrado hacia plataformas digitales, un desafío que obliga a los establecimientos físicos a adaptar sus canales de venta. Desde Somos El Hueco han impulsado su sitio web www.somoselhueco para ampliar su alcance y competir en este nuevo escenario comercial.