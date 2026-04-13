Comerciantes de la calle 72 en Barranquilla exigen celeridad en obras que acumulan retrasos y adiciones presupuestales

La intervención en la calle 72 en Barranquilla, con dos prórrogas y una adición presupuestal, genera descontento entre comerciantes por los retrasos y el impacto en sus negocios y salud. Exigen soluciones urgentes.

El proyecto de intervención de la calle 72 en Barranquilla , iniciado en abril de 2025 tras ser anunciado el 19 de marzo del mismo año por la Alcaldía, ha generado un profundo descontento entre comerciantes y residentes. El proyecto, que inicialmente tenía un plazo de finalización para el 31 de diciembre de 2025 y una inversión de más de $20.849 millones, ha sufrido dos prórrogas y una adición presupuestal de más de $12 mil millones. La lentitud en la ejecución de las obras, junto con las constantes interrupciones y la falta de planificación, han impactado negativamente la actividad comercial y la calidad de vida en la zona. La situación actual se caracteriza por calles cerradas, escombros, polvo, malos olores, y una evidente falta de progreso tangible, lo que ha llevado a los comerciantes a exigir una solución urgente y una mayor celeridad en los trabajos. La intervención, que busca mejorar la infraestructura vial y el entorno urbano, se ha convertido en un desafío para todos los involucrados.

El principal reclamo de los comerciantes radica en las significativas pérdidas económicas que han sufrido. El cierre de calles, la inaccesibilidad a los negocios y el deterioro del entorno han provocado una disminución drástica en las ventas. Muchos establecimientos han reportado una caída de hasta el 50% en sus ingresos, lo que ha puesto en riesgo la supervivencia de numerosos negocios. Además, la acumulación de polvo y la presencia de aguas residuales han afectado la salud de los comerciantes y sus empleados. Algunos han manifestado problemas respiratorios y otras dolencias debido a la constante exposición a contaminantes. La falta de coordinación entre los contratistas, la ausencia de personal de movilidad y la falta de información clara sobre los avances de la obra han exacerbado la situación. La repetición de trabajos en los mismos tramos, sin avances significativos, ha generado frustración y desconfianza entre los comerciantes, quienes sienten que sus reclamos no son escuchados.

El equipo periodístico de Zona Cero ha constatado la lentitud de las obras y la falta de progreso en varios tramos de la calle 72. En algunos puntos, como entre carreras 43 y 44, las vías están cerradas y los trabajos parecen estancados. En otros, como entre carreras 52 y 53, las obras apenas comienzan, mientras que, en zonas como entre carreras 47 y 49C, los trabajos ni siquiera han arrancado, a pesar de haber transcurrido un año desde el inicio del proyecto. Esta falta de coordinación y la falta de planificación han generado problemas de movilidad, con desvíos en las rutas de autobuses y caos vehicular en algunas zonas. Los comerciantes y residentes exigen que las autoridades tomen medidas urgentes para agilizar las obras, mitigar los impactos negativos y cumplir con los plazos establecidos. La necesidad de una mejor comunicación, una mayor coordinación entre los contratistas y una supervisión más efectiva se han convertido en imperativos para lograr el éxito del proyecto y recuperar la normalidad en la calle 72.





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