Comercio de Santander mantiene fuerte crecimiento en 2026: ventas y matrículas de vehículos

El comercio minorista de Santander ha destacado en su sector en 2026, registrando un fuerte crecimiento en el primer trimestre del año, mientras que la venta de vehículos jugó un papel crucial en aquel tiempo.

El comercio de Santander mantiene su senda de crecimiento en el primer trimestre de 2026. La venta de vehículos juega un papel crucial. En el primer trimestre de 2026, el comercio de Santander ha mantenido su bueno momento y ha crecido en un 16,9 %.

Luego de 2025 con un crecimiento de doble dígito (16,5 %), el comercio de Santander continúa impulsando las ventas. A nivel nacional, Santander mantiene la segunda mejor tasa de aumento en las ventas, solo superado por el repunte mostrado por el Banco de la República, que se enfoca en analizar el comportamiento de algunos sectores clave para la economía.

Según un informe del Dane, la región de Norte orto, Antioquia y Bogotá presentaron resultados favorables en el primer trimestre del año, asociados al desempeño positivo de la industria, el comercio y los desembolsos de crédito. Según los datos del Dane, entre enero y marzo este segmento mostró un crecimiento de 43,5 % en las ventas reales frente al primer trimestre de 2025.

Del resultado del crecimiento de ventas del comercio, el segmento de ventas de vehículos nuevos contribuye en un 7 puntos porcentuales (pps), siendo el sector que más aporta. Estos datos se encuentran en las cifras de matrículas reportadas por el Runt y Andemos. Entre enero y marzo, se reportaron 3.958 motos más en comparación con el primer trimestre de 2025. Una variación del 23,6 % se registra para abril.

La matrícula de motocicletas en Santander está concentrada en cinco lugares: Piedecuesta, Girón, Oiba, Barrancabermeja y Bucaramanga. Según los datos revisados, estos lugares representan el 94,1 % de las matrículas de Santander. Entre enero y abril, Piedecuesta “desbancó” a Girón en el primer lugar de matrícula de motocicletas en Santander con 9.491 registros, superando las 8.653 matrículas de Girón. El crecimiento en la matrícula de automóviles tuvo una mayor dinámica.

Según los datos del Runt y Andemos, en el primer trimestre del año se matricularon 3.156 vehículos nuevos, lo que representa 1.028 automóviles más frente al mismo periodo de 2025. Si bien la movilidad eléctrica viene dando saltos en el área metropolitana de Bucaramanga, más de la mitad de matrículas nuevas son de motores impulsados por gasolina.

Inclusive, si se suma el diésel, 8 de cada 10 vehículos matriculados en Santander durante 2026 siguen siendo impulsados por combustibles fósiles. 2.400 son de gasolina y 976 de diésel. El siguiente en la lista es el grupo de los híbridos no enchufables con 590 registros. En el caso de los vehículos eléctricos se matricularon 226





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