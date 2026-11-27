Comfama amplía su oferta financiera con más de 2 millones de préstamos desde 2016, destacando programas de vivienda y mentoría para familias antioqueñas.

La Caja de Compensación Familiar Comfama ha desembolsado un monto superior a los 2,2 billones de pesos en créditos durante los últimos diez años, consolidando su presencia en el sector financiero de Antioquia. Esta entidad ha colocado más de 2 millones de préstamos desde 2016, con el objetivo explícito de financiar proyectos de educación, vivienda, consumo y necesidades económicas imprevistas para sus trabajadores afiliados y sus familias.

El portafolio actual de Comfama refleja una evolución significativa en su modelo de atención, que busca trascender el concepto tradicional de crédito. La institución integra ahora herramientas de ahorro, seguros, educación financiera y un acompañamiento personalizado diseñado para mejorar la administración de los recursos en los hogares. Esta estrategia busca que las familias no solo accedan a capital, sino que desarrollen capacidades para gestionar sus finanzas a largo plazo.

Also read Profesores de la U. de Antioquia se declaran en asamblea contra el proyecto de rescate

Estrategias de Acceso a la Vivienda Propia

Uno de los frentes principales de trabajo de Comfama es facilitar el acceso a la vivienda propia mediante el programa Camino a mi Casa. Desde 2019, esta iniciativa ha acompañado a más de 15.000 familias en todo el proceso, logrando que 5.445 de ellas hayan adquirido vivienda. La estrategia combina asesoría técnica, ahorro previo, conexión con subsidios gubernamentales y financiación especializada.

Para reducir la carga financiera de los beneficiarios, Comfama ha implementado un subsidio a las tasas de interés de los créditos. Este mecanismo ha permitido destinar cerca de 78.000 millones de pesos desde 2020, disminuyendo significativamente el costo de financiación para las familias. El enfoque integral incluye la orientación en las diferentes etapas de la compra, asegurando que los hogares estén preparados para cumplir con los compromisos adquiridos.

Advertisement

Portafolio Financiero y Líneas de Crédito

La oferta financiera de Comfama se diversifica en líneas específicas como Consumo Responsable, Mejoramiento de Vivienda, Educación, Crédito Hipotecario y Crédito de Cuota Monetaria. Los montos varían según el destino y las necesidades particulares de los afiliados. Por ejemplo, los créditos de cuota monetaria oscilan entre 240.000 y 800.000 pesos para atender necesidades inmediatas de liquidez.

Otros préstamos permiten financiar adecuaciones productivas y equipamiento familiar, con montos que van desde 1,5 millones hasta 40 millones de pesos. Además, la entidad cuenta con convenios de libranza con empresas afiliadas, lo que facilita el pago de las obligaciones mediante descuentos directos de nómina. Esta flexibilidad asegura que los recursos estén disponibles para situaciones urgentes o inversiones estratégicas.

Impacto en el Profesional y Educación Financiera

El caso de Daniel Ocampo, gestor de logística en Suma del Grupo Argos, ilustra el impacto positivo de estas herramientas. Ocampo utilizó un crédito de Consumo Responsable para financiar sus estudios de inglés, una decisión que transformó un reto personal en una herramienta clave para su proyecto profesional. Este ejemplo demuestra cómo el acceso al crédito puede impulsar la movilidad laboral y el crecimiento dentro de las empresas.

Complementario a la financiación, Comfama ha fortalecido su componente de educación financiera. Desde 2022, más de 137.000 personas han utilizado la Mentoría Financiera de Comfama, un programa que ofrece diagnósticos digitales, charlas y sesiones virtuales con consultores especializados. El objetivo es que los hogares aprendan a analizar sus ingresos y gastos, organizar presupuestos y construir hábitos de ahorro.

Advertisement

Evolución Histórica y Reconocimientos

En 2025, la Mentoría Financiera digital recibió un reconocimiento de Camacol por su aporte a la organización de los presupuestos de familias de menores ingresos y al cierre financiero necesario para acceder a vivienda propia. Este hito refuerza la confianza en las metodologías de la caja para prevenir el sobreendeudamiento y preparar a las familias para objetivos de mayor alcance.

La historia del portafolio de Comfama se remonta a 1966, cuando estableció una alianza con la empresa Haceb para facilitar la compra de electrodomésticos a los trabajadores afiliados. En 1995 consolidó el programa Crédito Familiar y en 2000 asumió un liderazgo regional en el microcrédito, actividad por la que recibió un reconocimiento en la Cumbre Mundial de Microcrédito. Hoy, el ecosistema incluye seguros de vida, desempleo, hospitalización y asistencias, integrando financiación y acompañamiento para proteger el patrimonio de las familias antioqueñas.