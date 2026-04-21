Comfenalco Quindío desmiente sobrecosto en medicamentos y atribuye el caso a errores de digitación

La entidad aclaró que el supuesto sobrecosto del 400% en el fármaco Ferinject fue un error de facturación técnica y no una violación a los topes de precios establecidos por el Gobierno nacional.

Comfenalco Quindío ha emitido un comunicado oficial para aclarar su posición frente a la reciente sanción anunciada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), negando rotundamente la existencia de un sobrecosto del 400% en el medicamento Ferinject. La entidad sostiene que la supuesta irregularidad es producto de un error administrativo y no de una intención de vulnerar el régimen de precios.

Según la caja de compensación, el problema tuvo su origen en una falla de digitación dentro de su sistema de facturación electrónica durante el año 2023, lo cual provocó una distorsión significativa en el análisis realizado por el ente regulador. En lugar de una política de precios abusiva, la entidad explica que se trató de una incidencia técnica puntual en la codificación del producto comercializado. El núcleo del conflicto técnico radica en la asignación errónea del código del medicamento Ferinject. Durante el proceso de facturación, se registró por error una presentación de 2 ml que ya no se encuentra vigente en el mercado, en lugar de la presentación real de 10 ml que fue la efectivamente suministrada a los usuarios. Este desfase técnico provocó que el sistema de vigilancia de la SIC comparara los precios de venta contra un techo regulatorio correspondiente a un producto descontinuado desde 2014, lo que generó una discrepancia matemática que no refleja la realidad de las transacciones. Comfenalco Quindío asegura que sus precios reales oscilaron entre los 407.554 y los 413.760 pesos colombianos, cifras que se encuentran estrictamente alineadas con los topes máximos establecidos por la Circular 13 de 2022 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos. Para defender su postura, la entidad ha presentado un robusto acervo probatorio ante la SIC, que incluye certificaciones detalladas de los proveedores, declaraciones juramentadas de clientes y soportes internos de trazabilidad que confirman que el medicamento entregado siempre fue el correcto y cobrado bajo los parámetros legales. Comfenalco recalca que la sanción impuesta por la autoridad no se encuentra en firme, ya que el proceso sigue abierto y bajo revisión jurídica tras los recursos de reposición interpuestos en tiempo y forma. La organización insiste en que ningún paciente ni actor del sistema de salud se vio perjudicado económicamente por este error de digitación. Finalmente, la caja lamenta el impacto reputacional derivado de la divulgación prematura de esta investigación y reafirma su compromiso con la transparencia administrativa, esperando que la revisión integral de los documentos aportados permita archivar el caso al demostrarse la inexistencia de cualquier sobrecosto real o intencional en la comercialización de medicamentos





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