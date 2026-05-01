Comienza la emoción: Torneo Mundialito 2026 se pone en marcha en Cartagena

El Mundialito 2026, un torneo de fútbol para jugadores plus 40, inicia hoy en Cartagena con la participación de 16 equipos y figuras del fútbol profesional. Un evento que sirve de antesala al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

El fervor futbolístico se enciende con el inicio del Torneo Mundialito 2026 , un certamen que promete emociones y destreza en la previa del gran evento mundialista que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México a partir del 11 de junio.

El lanzamiento oficial y el congresillo técnico de ayer marcaron el pistoletazo de salida, pero la verdadera competencia comenzará hoy con la participación de 16 equipos ansiosos por grabar su nombre en la historia de este torneo. Organizado por El Universal y Q’hubo, con el valioso apoyo de la Alcaldía y el Ider, el Mundialito se presenta como una plataforma ideal para futbolistas con experiencia profesional, ofreciendo un escenario competitivo y una oportunidad única para revivir la pasión por el deporte rey.

Entre los nombres confirmados destacan figuras como Luis Carmona, quien ha defendido los colores de Noruega; Hernando Gandara, con trayectoria en Alemania; Alberto Sierra y Rafael Márquez, representantes de Argentina; Luis Iriarte, Alex Anaya, Gustavo Del Toro y Harold Macías, provenientes de Colombia; Eduardo Moreno, con experiencia en los campos de Países Bajos; y Luis Mejía, un brasileño con un historial deportivo impresionante. La presencia de estos jugadores, junto con otros talentos, garantiza un espectáculo de alta calidad y partidos emocionantes para los aficionados.

El Mundialito no solo se centra en la competencia deportiva, sino que también busca fomentar la integración y el espíritu comunitario. Como expresó Alex Anaya, uno de los participantes, este torneo representa una oportunidad inigualable para competir en la antesala de un campeonato mundial, lo que resulta sumamente motivador.

Además, los premios en juego y la calidad de las instalaciones, que incluyen las mejores canchas de Cartagena, añaden un atractivo adicional para los equipos y jugadores. Fabián Tarrá, coordinador del campeonato, detalló que se jugará fútbol 11 en la categoría plus 40, con la exigencia de tener al menos dos jugadores mayores de 45 años en cancha en todo momento. Esta norma busca equilibrar la competencia y promover la participación de jugadores con diferentes niveles de experiencia.

Tarrá también enfatizó la competitividad del certamen, asegurando que la calidad de las plantillas garantiza un fútbol de alto nivel. El respaldo de patrocinadores como Postobón y Aguas de Cartagena refuerza la importancia del Mundialito como un evento deportivo y social relevante para la ciudad. La expectativa es alta y los aficionados están ansiosos por presenciar los primeros partidos y descubrir a los equipos que lucharán por la gloria. La jornada inaugural de hoy promete emociones desde temprano.

En el estadio de San Fernando, Colombia (Yo Amo a Bazurto) se enfrentará a Francia (Los Amigos) a las 8 a.m., seguido por el emocionante duelo entre Argentina (Los Primos del Barcelona) y Países Bajos (Ambiente FC) a las 9:30 a.m. Simultáneamente, en Los Calamares, Brasil (Prociencia) se medirá a Bélgica (Alianza FC) a las 8 a.m., mientras que España (Barcelona) se enfrentará a Estados Unidos (Boca Juniors) a las 9:30 a.m. El domingo continuará la acción con partidos igualmente atractivos.

En San Fernando, Alemania (Zamba) chocará con Noruega (Vasco Da Gama) a las 8 a.m., y México (La Boquilla) se verá las caras con Croacia (Dasi) a las 9:30 a.m. En Los Calamares, Canadá (Nápoles) se enfrentará a Inglaterra (La Policía) y Uruguay (Magisterio) se medirá a Marruecos (San Sebastián) en los mismos horarios. Campo Elías Therán, director del Ider, destacó el poder integrador del fútbol, señalando que el Mundialito une a los cartageneros que viven y juegan al fútbol con pasión.

Este torneo no solo es una competencia deportiva, sino también una celebración de la cultura futbolística y un motivo de orgullo para la ciudad





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