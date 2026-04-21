Comienza la impresión definitiva de los tarjetones electorales para la jornada presidencial

Inicia la impresión masiva de las tarjetas electorales para las elecciones del 31 de mayo. Las autoridades confirman que el diseño es inalterable, advirtiendo que los votos por candidatos que renuncien después de esta fecha no serán contabilizados.

El proceso logístico para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo ha entrado en una fase crítica con el inicio formal de la impresión de los tarjetones electorales. Este despliegue técnico es fundamental para garantizar que el material sea distribuido con la debida antelación en todos los consulados del exterior y en los rincones más apartados del territorio nacional.

La complejidad de esta operación exige una precisión absoluta, ya que cualquier retraso en la cadena de suministro podría comprometer el derecho al voto de millones de ciudadanos. Las autoridades electorales han enfatizado que el inicio de esta fase marca un punto de no retorno: a partir de este momento, cualquier modificación en la estructura del tarjetón es técnicamente imposible, estableciendo una configuración definitiva que los electores encontrarán al llegar a las urnas. Desde el punto de vista normativo, la estabilidad del tarjetón es un pilar esencial para la transparencia del certamen electoral. Aunque el diseño original fue definido mediante un sorteo que involucró inicialmente a catorce aspirantes, el panorama político ha sufrido ajustes significativos. Un caso relevante ha sido el de la senadora Clara López, cuya dimisión se formalizó dentro de los plazos legales, permitiendo que su imagen fuera excluida del documento final. No obstante, las autoridades han aclarado que si algún otro candidato decidiera apartarse de la contienda a partir de hoy, su fotografía permanecerá obligatoriamente en el tarjetón. Esto genera una advertencia crucial para la ciudadanía: cualquier sufragio depositado en casillas de candidatos que hayan renunciado después de este corte temporal será considerado nulo y no será contabilizado dentro de los resultados finales. En cuanto a la distribución visual, el tarjetón ha quedado configurado con Iván Cepeda ocupando la primera casilla tras el proceso de sorteo inicial. Le siguen otras figuras políticas de relevancia nacional, mientras que la senadora Paloma Valencia ocupará la casilla número doce. Es particularmente relevante notar que, debido a la salida de Clara López, la segunda casilla del tarjetón permanecerá vacía, un espacio en blanco que los votantes deben tener presente para no generar confusiones al momento de ejercer su derecho al voto. El voto en blanco, por su parte, se encontrará estratégicamente ubicado en la sección inferior del documento. Con un censo electoral que supera los 41,5 millones de personas habilitadas para sufragar, la Registraduría y los entes de control hacen un llamado a la pedagogía ciudadana, instando a los electores a familiarizarse con la estructura definitiva del tarjetón para evitar errores que puedan anular su voluntad democrática durante la jornada del 31 de mayo





BluRadioCo / 🏆 28. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elecciones Presidenciales Tarjetón Electoral Registraduría Votaciones Candidatos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Las cuentas de las selección Colombia femenina para clasificar al Mundial de 2027Así quedaron las cuentas de la selección Colombia femenina para clasificar al Mundial de 2027 luego de empatar 0-0 ante Argentina, en la Liga de Naciones de la Conmebol.

Read more »

Hallan muerto a hombre en Piedecuesta y descubren que llevaba 25 años reportado como desaparecidoLas autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las causas de su muerte.

Read more »

Las advertencias de las generadoras de energía ante fenómeno de El NiñoAnte la llegada del fenómeno de El Niño, el gremio de las generadoras emitió una alerta por la deuda de Air-e. Además, piden seguridad en la entrada de gas al país.

Read more »

¡Luto en ‘Sin senos sí hay paraíso’! Tres personas fallecieron tras violenta riña en medio de un rodaje en BogotáLas autoridades investigan lo ocurrido para esclarecer las circunstancias en las que se presentó el hecho.

Read more »

Así fue como las disidencias de las Farc destruyeron un helicóptero Black Hawk en AntioquiaEl ataque se perpetuó luego de que unidades de la policía destruyeran cultivo ilícitos en el sector.

Read more »

Comienza la restauración de la variante Cota-Chía: una de las vías más congestionadasPeriodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital. Cubro la fuente de Bogotá y Cundinamarca.

Read more »