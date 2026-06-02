Comienza oficialmente la temporada de huracanes en Colombia

La temporada ciclónica en Colombia comenzó oficialmente este 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre. Se esperan entre ocho y 14 tormentas con nombre, de las cuales entre tres y seis podrían convertirse en huracanes.

La temporada ciclónica en Colombia comenzó oficialmente este 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre. Según las proyecciones, se esperan entre ocho y 14 tormentas con nombre, de las cuales entre tres y seis podrían convertirse en huracanes.

El Gobierno Nacional activó los protocolos de vigilancia y respuesta temprana para monitorear las condiciones atmosféricas y oceánicas en el Caribe colombiano. Las zonas más expuestas a los efectos directos de huracanes de gran intensidad son el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como la península de La Guajira.

Las autoridades recordaron que los fenómenos ciclónicos suelen desarrollarse a partir de ondas tropicales provenientes de África que, al interactuar con aguas cálidas del Atlántico y el Caribe, pueden evolucionar hasta convertirse en tormentas tropicales o huracanes. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, indicó que agosto y octubre suelen concentrar la mayor probabilidad de formación de estos sistemas.

La Mesa Técnica de Alertas por Ciclones Tropicales ha desarrollado seis talleres en los territorios considerados más vulnerables. Las autoridades piden a gobernadores, alcaldes y consejos territoriales de gestión del riesgo verificar la disponibilidad de maquinaria, combustible, personal operativo, asistencia humanitaria y refugios temporales.

Además, se fortalecerán los sistemas de alerta temprana en zonas susceptibles a inundaciones, movimientos en masa y erosión costera. El director de la Dirección General Marítima, almirante Hermann León, destacó que Colombia cuenta hoy con mayores capacidades para anticipar y responder a estos eventos. Entre ellas mencionó una red de 33 estaciones meteorológicas y oceanográficas distribuidas en el mar Caribe, sistemas de monitoreo satelital y nuevas capacidades logísticas para atender emergencias.

La Aeronáutica Civil confirmó que activó el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas sobre el espacio aéreo nacional y advirtió que la temporada podría obligar a modificar rutas, horarios y procedimientos operacionales para garantizar la seguridad de los vuelos





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