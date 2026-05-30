Comisaría de Familia de Cartagena toma medidas de protección para el hijo de Santiago Botero

La Comisaría de Familia Permanente de Cartagena ha tomado medidas de protección para garantizar la seguridad del hijo de Santiago Botero, un bebé de 10 meses, debido a la denuncia de violencia intrafamiliar presentada por su madre. El comisario de familia de Cartagena, Amín Sanabria, explicó que la medida de desalojo busca garantizar la protección del menor de edad y que la Comisaría de Familia Permanente está trabajando para proteger al bebé.

La medida de protección está a cargo de la Comisaría de Familia Permanente de Cartagena para garantizar la seguridad del hijo de la pareja, un bebé de 10 meses.

Este bebé está bajo custodia de la Comisaría tras la denuncia de su madre por violencia intrafamiliar. El comisario de familia de Cartagena, Amín Sanabria, explicó que la medida de desalojo que se lleva a cabo en contra del candidato presidencial Santiago Botero busca la protección de su hijo. Según Sanabria, no ha sido posible iniciar la medida de desalojo porque Botero, al parecer, le ha prohibido el ingreso al lugar donde se encuentra su hijo.

La medida de desalojo busca garantizar la seguridad del bebé, ya que la madre denunció violencia intrafamiliar. La situación se está llevando a cabo en la ciudad de Cartagena, donde la Comisaría de Familia Permanente está trabajando para proteger al menor de edad. La medida de desalojo se lleva a cabo debido a la denuncia de violencia intrafamiliar presentada por la madre del bebé.

El comisario de familia de Cartagena, Amín Sanabria, explicó que la medida de desalojo busca garantizar la protección del hijo de la pareja y que la Comisaría de Familia Permanente está trabajando para proteger al menor de edad. La medida de desalojo se lleva a cabo en la ciudad de Cartagena, donde la Comisaría de Familia Permanente está trabajando para proteger al menor de edad.

La situación se está llevando a cabo en la ciudad de Cartagena, donde la Comisaría de Familia Permanente está trabajando para proteger al menor de edad





BluRadioCo / 🏆 28. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Santiago Botero Comisaría De Familia Permanente De Cartagena Violencia Intrafamiliar Protección Del Menor De Edad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aida Victoria Merlano y Santiago Botero generan polémica al hablar sobre la familia CharUna transmisión en vivo entre Aida Victoria Merlano y el candidato Santiago Botero se convirtió en tendencia nacional luego de un inesperado comentario sobre la familia Char. La conversación comenzó enfocada en temas relacionados con la campaña presidencial y la situación del país, pero un comentario sobre la familia Char terminó robándose toda la atención y generando miles de reacciones en internet.

Read more »

Desalojan apartamento de candidato presidencial en Bocagrande, CartagenaSe trata de Santiago Botero, quien deberá abandonar su apartamento en Cartagena por orden de la Comisaría de Familia. Estos son los detalles.

Read more »

Desalojan apartamento del candidato presidencial Santiago Botero tras denuncia de su esposa por violencia intrafamiliarUn procedimiento adelantado por autoridades en Cartagena involucra al candidato presidencial Santiago Botero.

Read more »

Candidato Santiago Botero es desalojado de su vivienda y enfrenta denuncia por violencia intrafamiliarEl candidato presidencial Santiago Botero fue desalojado de su vivienda en Cartagena por orden de la Comisaría de Familia, en medio de una denuncia por presunta violencia intrafamiliar interpuesta por su esposa.

Read more »