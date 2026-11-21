La Fórmula 1 investiga a Max Verstappen por conducción errática y contacto con George Russell en las prácticas de Las Vegas, definiendo su elegibilidad antes de la clasificación.

Las autoridades de la Fórmula 1 han iniciado un procedimiento disciplinario contra el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen. Este proceso se desencadenó tras la sesión de prácticas del viernes durante el Gran Premio de Las Vegas, un evento donde el neerlandés se ha impuesto en dos de las últimas tres ediciones. Los comisarios de pista han requerido su comparecencia formal para esclarecer dos posibles infracciones técnicas y de seguridad que ocurrieron durante el entrenamiento.

Investigación por incidentes con Russell y Colapinto

La razón central de esta citación es un incidente específico protagonizado entre Max Verstappen y George Russell en la curva 14 del trazado de Las Vegas. George Russell, quien obtuvo la victoria en esta misma pista hace dos años, también ha sido citado por los oficiales para responder preguntas sobre la misma maniobra. La tensión en el asfalto aumentó cuando ambos pilotos se encontraron en posiciones paralelas al abordar la frenada de la curva, lo que derivó en un contacto físico notable entre los monoplazas.

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Además del cruce con el piloto de Mercedes, los comisarios están examinando otra conducta atribuida a Max Verstappen cerca del argentino Franco Colapinto. Se le acusa de conducir de manera errática en las inmediaciones del piloto de Williams, lo que generó preocupación sobre la estabilidad y el control del vehículo de Red Bull en medio del tráfico denso de la sesión. Esta doble acusación obligó a la organización a suspender cualquier decisión inmediata y trasladar el caso a una revisión detallada.

Conflicto directo y declaraciones en la radio

Los detalles revelados a través de los sistemas de intercomunicación muestran la intensidad del incidente con George Russell. Tras zigzaguear repetidamente para bloquear el paso del británico, Max Verstappen fue empujado contra la barrera de protección cuando Russell intentó ganar posición. El campeón mundial transmitió su frustración por radio afirmando que lo empujaron directamente contra el muro, una situación que puso en riesgo la integridad de ambos vehículos.

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La respuesta de George Russell contrastó marcadamente con la queja de su rival. El piloto británico respondió con una risa y una comentario irónico sobre la situación, preguntando si se trataba de diversión y juegos. Este intercambio verbal, accesible para todos a través de la transmisión oficial, subrayó la falta de sintonía táctica entre los dos pilotos en ese momento crítico de la vuelta, convirtiendo el incidente en uno de los puntos focales de la sesión.

Performance en pista y otros incidentes menores

En el contexto competitivo, Max Verstappen terminó sexto en la sesión final de prácticas, marcando un tiempo de 1:34.041 para George Russell como el más rápido. El campeón actual quedó 1.309 segundos más lento que el líder del cronómetro, dejando atrás a Kimi Antonelli y a Lando Norris, quienes completaron el top tres con tiempos muy cercanos entre sí. Esta sesión marcó la primera vez que los pilotos compitieron en pista seca, después de dos sesiones anteriores condicionadas por la lluvia el jueves.

Max Verstappen también tuvo un contacto con Lando Norris que, afortunadamente, no requirió intervención disciplinaria. Tras rebasar al piloto de McLaren en una recta, los neumáticos de Max Verstappen se bloquearon, provocando una reacción inmediata de Norris, quien comentó por radio sobre lo que llamó un karma instantáneo. Aunque el momento fue dramático y visualmente impactante, los comisarios determinaron que no había suficiente evidencia o gravedad para abrir un expediente formal en este caso específico.

Cronograma de la decisión y próximos pasos

La presión sobre la organización y los equipos es alta dado el calendario apretado del fin de semana de Las Vegas. Se esperaba que los comisarios de pista tomaran una decisión oficial sobre las posibles sanciones a Max Verstappen antes del inicio de la sesión de clasificación programada para el viernes por la noche. Este plazo estricto significa que cualquier penalización, como una posición de salida degradada, podría afectar la estrategia de Red Bull para la carrera del domingo.

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Mientras se resuelve la situación disciplinaria, los equipos deben preparar sus estrategias considerando el rendimiento de Kimi Antonelli, quien demostró gran velocidad en la sesión seca. La definición de las sanciones a los conductores citados determinará no solo la grilla de salida, sino también la dinámica de la carrera en un circuito donde el adelantamiento es clave. El resultado final de esta investigación se convertirá en un punto de referencia para la aplicación de las reglas de conducción segura en futuros eventos.