Comisión Bicameral audita reconstrucción terremoto 10 de agosto 2026 con 58 billones

La Comisión Bicameral inicia auditoría estricta sobre los 58,29 billones de pesos para la reconstrucción del terremoto del 10 de agosto 2026, tras superar los primeros tres meses de emergencia.

La Comisión Accidental Bicameral de Seguimiento a la Atención del Terremoto activará este miércoles 11 de noviembre de 2026 un riguroso mecanismo de control político para garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos destinados a la reconstrucción nacional. Este ciclo de vigilancia se instala tres meses exactos después del sismo que afectó al país el 10 de agosto de 2026, marcando la transición oficial desde la fase de emergencia humanitaria inmediata hacia la etapa estructurada de reconstrucción y recuperación institucional.

Balance Trimestral de Daños y Víctimas

Los datos oficiales presentados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) dimensionan la magnitud de la tragedia ocurrida en agosto de 2026. La balanza final reporta 335 fallecidos, 4.516 heridos y 103 personas desaparecidas que aún no han podido ser localizadas. A estas cifras humanas se suman 305.791 familias damnificadas que han perdido su hábitat en 500 municipios distribuidos en 16 departamentos del territorio nacional.

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Los daños estructurales han sido particularmente severos en ciudades emblemáticas del eje cafetero. En Pereira, se registraron demoliciones obligatorias en 480 estructuras que presentaban un colapso inminente o daños irreparables. En Manizales, la situación requirió la demolición de 15 edificios adicionales para asegurar la integridad de la población civil y permitir el acceso a las zonas urbanas.

Presupuesto 58,29 Billones y Contrataciones Directas

Frente a este escenario de destrucción masiva, el Gobierno Nacional estructuró el Plan de Acción Específico (PAE), instrumentando una recuperación financiera estimada en 58,29 billones de pesos colombianos. La asignación presupuestal prevé 15 billones de pesos para las vigencias fiscales 2026 y 2027, de los cuales 19 billones se destinan exclusivamente al sector de vivienda, lo cual requiere una coordinación compleja entre diferentes fuentes de financiación.

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La senadora Norma Hurtado, quien coordina la Comisión con el representante Juan Manuel Londoño, estableció que la metodología de vigilancia verificará minuciosamente cada contratación pública. La Comisión exigirá que todo contrato, incluidos aquellos adjudicados de forma directa, cuente con una justificación técnica disponible y publicada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). Este requisito busca asegurar que los recursos lleguen únicamente a los colombianos que realmente necesitan soluciones habitacionales.

Retrasos del Ejecutivo y Vacíos Informativos

La sesión plenaria del 11 de noviembre en la Cámara Alta llega tras un contexto de vacíos informativos y múltiples aplazamientos por parte de las entidades gubernamentales. Anteriormente, el Ministerio de Hacienda, la Ungrd y el Fondo Milagro solicitaron posponer el control político argumentando la necesidad de consolidar una respuesta integral. Este retraso impactó la visibilidad sobre los porcentajes de ejecución real y los desembolsos efectivos hasta la fecha.

Los legisladores advirtieron que, tras la caída de las medidas planteadas para el segundo debate del presupuesto, los rubros asegurados para la reconstrucción quedaron en su mínimo histórico. El Ejecutivo no ha entregado respuestas definitivas sobre el plan de transición operativa ni el cronograma para las obras definitivas, lo que ha generado la necesidad de una auditoría urgente y detallada por parte del Congreso de la República.

Auditoría del Fondo Milagro y Verificación Terrestre

El instrumento financiero central para esta etapa es el Fondo Milagro, cuya fiducia mercantil se firmó el 5 de octubre de 2026 con Fiducoldex bajo el decreto legislativo 1379. Este patrimonio autónomo administrará donaciones y operaciones de crédito bajo régimen de derecho privado, dependiendo de la arquitectura presupuestal definida por el Ministerio de Hacienda para garantizar su viabilidad económica a largo plazo.

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La Comisión Contrastará los informes oficiales del Gobierno con la realidad en los municipios afectados por el sismo del 10 de agosto. El PAE reporta 255.079 viviendas afectadas y 51.778 destruidas como punto de partida para establecer cuántas soluciones reales se han entregado. La vocera del Senado, Norma Hurtado, enfatizó que la tarea será verificar cuánto se ha anunciado, cuánto se ha comprometido y cuánto se ha ejecutado realmente por parte del Fondo Milagro y la Ungrd.

Próximos Pasos y Cierre de Audiencias Territoriales

La sesión del miércoles 11 de noviembre marca el cierre formal de un ciclo de diez audiencias públicas territoriales realizadas desde el 22 de octubre en seis departamentos afectados. Durante la sesión, que se desarrollará de 12:00 m. a 2:45 p. m. en la plenaria del Senado, la Comisión establecerá las directrices oficiales bajo las cuales continuará su labor de auditoría durante la reconstrucción.

Las entidades citadas deben proporcionar informes periódicos sobre el avance de las obras y la entrega de soluciones a las familias. La Comisión acompañará el proceso de reconstrucción para identificar qué necesidades siguen pendientes y evaluará la armonía entre los esfuerzos del Gobierno y las verdaderas soluciones alcanzadas por los más afectados. La transparencia en la ejecución de los 58,29 billones de pesos será el eje central de este control político histórico.