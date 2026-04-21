Comisión de Acusación inicia inspección a la DNI por presuntas interceptaciones ilegales contra Abelardo de la Espriella

La Cámara de Representantes ordena investigar a la DNI tras denuncias de chuzadas contra el abogado De la Espriella, citando al presidente Petro y a funcionarios de inteligencia para aclarar las irregularidades.

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ha tomado una determinación de gran trascendencia política al ordenar una inspección exhaustiva a las instalaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia ( DNI ). Esta medida responde a una serie de denuncias formales relacionadas con presuntas interceptaciones ilegales, conocidas popularmente como chuzadas, que habrían tenido como blanco al reconocido abogado Abelardo de la Espriella.

La investigación busca determinar si existió un uso indebido de las herramientas de inteligencia estatal para fines que podrían vulnerar el derecho a la intimidad y el ejercicio profesional de figuras públicas en el país, lo que ha generado una fuerte controversia en los pasillos del Congreso. Como parte de este proceso judicial y administrativo, se ha conocido que los investigadores han solicitado formalmente el testimonio del presidente Gustavo Petro. Esta citación cobra especial relevancia dado que el propio mandatario fue quien reveló públicamente detalles sobre supuestas conversaciones que habría sostenido De la Espriella con los propietarios de la firma Thomas Greg & Sons, un hecho que ahora está bajo el escrutinio de los congresistas para esclarecer el origen y la legalidad de dicha información. Para avanzar en el esclarecimiento de estos hechos, la Comisión ha confirmado que no solo se limitará a la inspección documental, sino que procederá a la recolección de testimonios clave. En la lista de convocados figuran exfuncionarios de alto rango de la DNI, entre ellos Jorge Lemus y Wilmar Mejía, quienes deberán explicar las dinámicas internas y los procedimientos de inteligencia durante su gestión. Asimismo, se ha requerido la presencia del actual director de la entidad, René Guarín, para que detalle el estado de los protocolos de seguridad actuales y responda sobre las irregularidades denunciadas. La diligencia judicial se perfila como un punto de inflexión, dado que las acusaciones de interceptaciones ilegales en el ámbito gubernamental suelen desatar tormentas políticas que ponen en tela de juicio la transparencia de las instituciones encargadas de la seguridad nacional y la privacidad de los ciudadanos. El clima político en Colombia se mantiene en constante agitación, no solo por este caso, sino por una serie de eventos que marcan la agenda nacional. Mientras la Comisión de Acusación avanza en su labor, otros temas captan la atención de la opinión pública, como los desafíos en la seguridad del puerto de Buenaventura, donde el Ministerio de Defensa ha denunciado la existencia de redes de financiamiento ilegal que promueven bloqueos para alterar el orden público. Paralelamente, los debates electorales se intensifican, con figuras como Iván Cepeda lanzando retos a sus contrincantes, y las tensiones en la campaña presidencial que involucran a líderes de diversos sectores. La situación se complica aún más con denuncias sobre irregularidades en procesos de deportación y actos de violencia urbana que requieren una respuesta urgente de las autoridades. Todo este escenario compone un mosaico de retos institucionales y sociales que ponen a prueba la capacidad de las autoridades para garantizar el Estado de derecho y la estabilidad democrática en un momento de alta polarización





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Comisión De Acusación DNI Gustavo Petro Abelardo De La Espriella Chuzadas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tensión política al límite: Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro protagonizan un duro enfrentamientoEl candidato Abelardo De La Espriella y el presidente Gustavo Petro mantienen un fuerte cruce de acusaciones sobre legalidad internacional y persecución política en medio de la crisis institucional del país.

Read more »

¿Qué proponen los candidatos punteros en las encuestas presidenciales?Vanguardia revisó los planes de gobierno de Iván Cepeda, Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia.

Read more »

Comisión de Acusación hará diligencia en la DNI por presuntas interceptaciones a De La EspriellaPeriodista que cubre Paz y Derechos Humanos en Blu Radio.

Read more »

Fajardo cuestiona a De la Espriella por sugerir que se excluyan a candidatos: “Es un fantoche”El candidato Sergio Fajardo presentó hoy en la Registraduría al comité promotor que recogerá más de 2 millones de firmas para frenar la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa el Gobierno.

Read more »

Comisión de Acusación inspeccionará la DNI en investigación por presuntas ‘chuzadas’ a De la EspriellaDOLAR

Read more »

De la Espriella propone debate pero con candidatos que “tengan opción”Según el aspirante a la Presidencia, la disputa electoral se reduce a cuatro figuras principales: el senador Iván Cepeda, a quien describió en sus palabras como el "heredero de la Farc"; la senadora Paloma Valencia; el exgobernador Sergio Fajardo; y él mismo.

Read more »