Comisión de Acusaciones suspende de forma irregular al presidente Petro por ocho días en medio de múltiples investigaciones

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ordenó la suspensión del presidente Gustavo Petro por ocho días, una decisión que expertos consideran inconstitucional porque solo el Senado puede suspender al mandatario. La medida, tomada por la presidenta de la comisión sin votación previa, enciende las alarmas institucionales a menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ha ordenado la suspensión del presidente Gustavo Petro Urrego por un periodo de ocho días, alegando participación indebida en política .

La medida se enmarca dentro de más de veinte procesos investigativos abiertos contra el jefe de Estado y fue impulsada por una representante del Pacto Histórico. Según expertos constitucionales, la decisión es irregular porque la Comisión de Acusaciones solo tiene funciones de instrucción y no está facultada para suspender al presidente; esa atribución corresponde exclusivamente al Senado tras un proceso que debe iniciarse en la plenaria de la Cámara.

La resolución, firmada unilateralmente por la presidenta de la comisión, no fue votada por el pleno de la comisión ni cumple los trámites legales exigidos, lo que ha generado un amplio rechazo en distintos sectores políticos. La sorpresiva medida se produce a menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial y, de hacerse efectiva, la vicepresidenta asumiría interinamente las funciones presidenciales.

Varios analistas califican el acto como un abuse de poder y una manipulación con fines políticos, recordando que cualquier suspensión o destitución debe seguir el riguroso procedimiento establecido en la Constitución. El episodio evidencia la tensión institucional y la batalla política que rodea al gobierno de Petro, mientras la ciudadanía observa un nuevo capítulo de confrontación entre poderes.

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