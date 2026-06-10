Comisión de Acusaciones suspende provisionalmente al presidente Gustavo Petro por presunta participación en política

La presidenta de la Comisión de Acusaciones, Gloria Arizabaleta, ordenó una suspensión cautelar del mandatario hasta el 21 de junio, argumentando violación a la neutralidad electoral. La medida ha sido cuestionada por su procedencia, ya que usualmente requiere aval de la plenaria de la Cámara.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , fue suspendido de su cargo el martes 10 de junio de 2024 por orden de la presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta .

La medida cautelar se fundamenta en una presunta participación en política, específicamente en la violación de la prohibición de intervención en asuntos electorales establecida en el artículo 60 de la Ley 1952 de 2019. Esta decisión, que ha generado profundas dudas jurídicas, estaría vigente hasta el 21 de junio a las 4:00 p. m. , fecha de la segunda vuelta presidencial, con el objetivo de evitar cualquier injerencia en la campaña electoral.

La suspensión fue comunicada a la Dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para su cumplimiento inmediato





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