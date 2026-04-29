Comisión de Disciplina Judicial inicia investigación contra juez de Barranquilla y contratista desmiente acusaciones de la ministra de Transporte

La Comisión de Disciplina Judicial ha abierto una nueva investigación contra la juez Claribel Fernández Castellón, mientras el contratista Emilio Tapia niega las acusaciones de la ministra de Transporte sobre supuestas intenciones de obtener contratos estatales. Además, se destacan otros temas como la alerta de Estados Unidos sobre el Valle del Cauca, el aumento de víctimas de ejecuciones extrajudiciales según la JEP y las declaraciones del alcalde de Cali sobre la seguridad en la ciudad.

La Comisión de Disciplina Judicial ha impulsado una nueva investigación contra la juez primera de ejecución de penas de Barranquilla, Claribel Fernández Castellón , tras recibir copias de una denuncia presentada ante la Fiscalía.

Según se ha informado, el contratista Emilio Tapia, condenado por corrupción en el caso de Centros Poblados, ha desmentido públicamente las acusaciones realizadas por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien lo vinculó con supuestas intenciones de obtener contratos estatales en licitaciones de vías. Tapia ha negado categóricamente estas imputaciones, señalando que carecen de fundamento probatorio y ha interpuesto una denuncia formal ante la Fiscalía para investigar posibles delitos cometidos por terceros que habrían suplantado su nombre y trayectoria empresarial.

En un comunicado, Tapia aseguró que ha proporcionado información detallada sobre personas y empresas que, de manera maliciosa, estarían utilizando su identidad para participar en procesos de licitación, a pesar de que su empresa no tiene capacidad legal para hacerlo. Mientras tanto, la gobernadora del Valle del Cauca se pronunció sobre la alerta emitida por Estados Unidos, que recomienda a sus ciudadanos evitar viajar a zonas afectadas por la reciente escalada terrorista en la región.

La mandataria regional instó a no estigmatizar la zona y destacó los esfuerzos locales para garantizar la seguridad. En otro orden de cosas, la Justicia Especial para la Paz (JEP) anunció que ha incrementado a 7.837 el número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, tras ampliar el período de investigación. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que este aumento se debe a la inclusión de nuevos casos en el análisis.

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo exigió el traslado de los ahorros de los trabajadores a Colpensiones, tras una decisión del Consejo de Estado, asegurando que el dinero de los afiliados debe estar en el lugar correcto. En el ámbito político, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, respondió al presidente Gustavo Petro sobre la seguridad en la ciudad, señalando que hace 20 años no se vivía una oleada terrorista de tal magnitud.

Además, el superintendente Daniel Quintero aclaró que no defiende a nadie, ni siquiera a funcionarios del mismo gobierno, en medio de las críticas por el manejo de la crisis. En el ámbito cultural, la actriz Andrea Guerrero compartió su experiencia al enfrentar el cáncer de piel, revelando los miedos que activó la enfermedad y cómo los superó





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