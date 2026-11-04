Comisión de Disciplina Judicial investiga a la fiscal Silvana Uribe por presunto estado de ebriedad

La fiscal Silvana Uribe enfrenta indagatoria disciplinaria tras video donde se la escucha en audiencia en Anserma, Caldas, presuntamente bajo efectos del alcohol en julio 2026.

La Comisión de Disciplina Judicial inició una investigación formal contra la fiscal Silvana Uribe tras recibir denuncias sobre su conducta durante una audiencia pública en el municipio de Anserma, departamento de Caldas. El proceso se deriva de un video viral que muestra a la funcionaria participando en el acto judicial en lo que se interpreta como un estado evidente de embriaguez. Este episodio ocurrió en el mes de julio de 2026 y ha generado una fuerte controversia dentro del sistema de justicia colombiano.

Mecanismo de la investigación y video viral

El estallido de la polémica se produjo cuando un grabación de ocho minutos y 24 segundos comenzó a circular ampliamente en las redes sociales. En la diligencia, la fiscal Silvana Uribe pronunciaba palabras soeces y frases inconclusas, lo que llamó la atención inmediata de los presentes. Durante la grabación, se escucha a la propia procesada solicitar respeto, mientras la fiscal responde con descaro afirmando que su prioridad es perseguir el delito y no las relaciones interpersonales, utilizando un lenguaje ofensivo.

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El momento culminante de la controversia llegó cuando la persona procesada interrumpió la sesión para señalar públicamente que la fiscal estaba borracha, lo cual constituyó una falta de respeto evidente ante la sala. Quien presidía la audiencia, identificado como el juez Segundo Promiscuo Municipal de Anserma, se dirigió a la funcionaria como "doctora Silvana" sin lograr restablecer la compostura profesional esperada. La grabación captura también la admission de la fiscal de no ser originaria de Caldas, sino de Valle del Cauca, lo que subraya su condición de funcionario en territorio externo.

Posiciones de los abogados penalistas y el Colegio

El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia elevó la alarma mediante una denuncia formal, cuestionando severamente la actuación de la fiscal Silvana Uribe. Francisco Bernate, presidente de este gremio, señaló que el episodio revela un sistema dispar y discriminatorio. Bernate argumentó que si un defensor o litigante hubiera concurredio a una audiencia en estado de ebriedad, la reacción inmediata habría sido la suspensión del acto, el posible arresto y la imposición de sanciones disciplinarias de forma inmediata.

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La posición del Colegio de Abogados Penalistas enfatiza que la impunidad percibida frente a un fiscal de la República es inaceptable. La institución destacó que el lenguaje soez y la falta de profesionalismo son incompatibles con la dignidad del cargo. Esta postura ha dividido opiniones, pero ha unificado al sector litigante en la demanda de que se aplique la ley con la misma severidad tanto para la defensa como para la acusación, sin excepciones por rango jerárquico.

Impacto real y próximos pasos disciplinarios

La Dirección Seccional de la Fiscalía en Caldas actuó de manera oportuna compulsando copias el pasado 21 de julio para remitir el caso a la Comisión de Disciplina Judicial. Este organismo constitucional es el encargado exclusivo de examinar la conducta de los servidores de la rama judicial, incluyendo a los fiscales, y de imponer las sanciones correspondientes cuando se configuran faltas. El radicado ya fue abierto oficialmente, dando inicio al proceso que determinará la gravedad de las acciones de Silvana Uribe.

Las consecuencias potenciales para la funcionaria son severas y varían según el grado de probación de los hechos. Las medidas disciplinarias que la Comisión puede aplicar incluyen llamados de atención escritos, suspensiones del ejercicio profesional por periodos determinados, y en los casos de mayor gravedad comprobada, la destitución del cargo. Este tipo de sanciones buscan garantizar la confianza pública en la administración de justicia y preservar la ética profesional.

El caso no es el primero que involucra a una funcionaria con el nombre de Silvana Uribe en la Fiscalía General de la Nación. En 2022, una fiscal con ese mismo nombre fue protagonista en la denuncia del escándalo de los "narcofiscales" de Cali, donde se investigaron actuaciones irregulares que favorecían organizaciones criminales. Aquel episodio terminó en múltiples procesos judiciales y disciplinarios, marcando uno de los capítulos más oscuros para la institución en los últimos años.

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Hasta la fecha, ni la Fiscalía General de la Nación ni la fiscal Silvana Uribe han emitido un pronunciamiento público sobre estos nuevos hechos. La funcionaria mantiene su derecho a ejercer su defensa dentro del procedimiento disciplinario en curso. Mientras tanto, el video sigue generando reacciones ciudadanas y profesionales, que cuestionan cómo una audiencia judicial, donde se deciden asuntos que afectan derechos fundamentales, pudo desarrollarse bajo condiciones tan comprometidas y poco profesionales en Anserma.