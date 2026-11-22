El legislador Toro detalla el protocolo de la Comisión de Ética para analizar las denuncias contra Verónica Estrada, las posibles sanciones éticas y el papel de la Corte Suprema en la decisión de su permanencia en el Congreso.

El representante Toro, miembro de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes de Colombia, ha detallado el proceso formal que se activará una vez lleguen las denuncias contra la congresista Verónica Estrada. Desde Caracol Radio, el legislador afirmó que la instancia parlamentaria se encuentra en espera de la recepción oficial de estos documentos para proceder con el análisis correspondiente. La expectativa es conocer el contenido de las acusaciones el día de mañana o el martes, momento en el cual se tomarán las primeras determinaciones administrativas.

Asignación de investigación y neutralidad requerida

Una vez que se conozcan formalmente las denuncias, el presidente de la Comisión de Ética podrá asignar el caso a uno de los representantes investigadores que conforman la instancia. Este investigador tendrá la responsabilidad de analizar las pruebas presentadas y determinar si existió una conducta que comprometa la ética en el ejercicio de las funciones de Verónica Estrada. El objetivo es iniciar un escrutinio riguroso sobre los hechos denunciados.

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Toro precisó que, debido a su condición de integrante de la comisión, debe mantener una neutralidad absoluta frente al caso. Esta postura busca evitar eventuales recusaciones y garantizar que no se emitan valoraciones anticipadas sobre la responsabilidad de la congresista. El representante subrayó la importancia de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario, evitando juicios previos que puedan sesgar la investigación ética.

Sanciones éticas y límites de la instancia

El representante señaló que la Comisión de Ética no tiene facultades legales para obligar a Verónica Estrada a renunciar a su curul. Esta decisión corresponde exclusivamente a la congresista y debe respetarse el principio de presunción de inocencia. No obstante, Toro cuestionó desde una perspectiva ética que algunos congresistas involucrados en escándalos opten por permanecer en sus cargos mientras avanzan las investigaciones. Considera que no apartarse puede afectar la misión que llevan desde lo público y la ética individual.

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De acuerdo con Toro, si la investigación de la Comisión de Ética demuestra una falta, las sanciones podrían ir desde una amonestación pública hasta la suspensión del ejercicio del cargo. Esta suspensión tiene un rango de entre 10 y 180 días, lo cual constituye el alcance máximo de esa instancia. Sin embargo, aclaró que la comisión no puede decretar la pérdida de la curul, ni imponer sanciones penales, fiscales o administrativas, limitando su poder a las faltas éticas y al Estatuto del Congresista.

Roles de la Corte Suprema y el Consejo de Estado

Toro explicó que las decisiones que eventualmente comprometan la permanencia de la congresista en el Legislativo no están en manos de la Comisión de Ética, sino de las autoridades judiciales competentes. Quien debe definir ese aspecto es el Consejo de Estado y la Corte Suprema, dependiendo de la naturaleza de los hechos. En este caso específico, la Corte Suprema, que actúa como investigador y acusador sancionatorio de los congresistas, será quien decida si hay un delito penal.

Frente a la posibilidad de que Verónica Estrada renuncie, el Pacto Histórico podría ocupar su curul con otro integrante de la lista, pero esto depende de los procedimientos ante las autoridades correspondientes. Si se configura una situación que implique la pérdida de investidura, se determinará la aplicación de la figura de la silla vacía. Esta figura ocurre cuando se demuestra una acción contra el erario público o la ética del Estado por corrupción.

El representante agregó que la eventual determinación de la silla vacía dependería de las decisiones de las autoridades competentes y no de la Comisión de Ética de la Cámara. Por ahora, la instancia parlamentaria espera conocer formalmente las denuncias contra Estrada para definir el inicio de la investigación y el representante que asumirá el caso. El proceso continuará bajo los estrictos marcos legales y éticos establecidos para los congresistas colombianos.