La Comisión de Ética de la Cámara inició investigación disciplinaria contra la congresista del Pacto Histórico por presuntos documentos académicos fraudulentos.

La Cámara de Representantes de Colombia ha iniciado un proceso formal de investigación disciplinaria contra la representante a la Cámara Verónica Estrada, miembro del Pacto Histórico. Este paso oficial sigue a la suspensión provisional que la Procuraduría le impuso previamente. La Comisión de Ética de la corporación legislativa ha determinado que existen motivos suficientes para evaluar la presentación de títulos universitarios presuntamente falsos.

Detalles del proceso y plazos de investigación

El procedimiento ético-disciplinario contra Verónica Estrada tiene un plazo inicial de tres meses para su conclusión. La normativa vigente permite extender este periodo por otros tres meses adicionales si la complejidad del caso lo requiere. Durante esta etapa, la congresista investigada ejercerá su derecho legal a rendir su versión de los hechos ante los funcionarios encargados del escrutinio.

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La estructura del proceso está definida por un representante específico que actuará como instructor. En este caso, el cargo recae en Mauricio Toro, del Partido Verde, quien tendrá a su cargo la conducción de las actuaciones. Actualmente, el despacho del instructor acumula tres quejas formales recibidas por parte de diferentes actores políticos y sociales. Estas denuncias constituyen la base jurídica para el inicio de las averiguaciones.

La primera queja fue radicada por la senadora Jennifer Pedraza, quien solicitó expresamente que se revisaran los documentos presentados por Estrada para su posesión en el congreso. La segunda denuncia proviene de la exsenadora María Fernanda Cabal, quien señaló discrepancias entre los papeles entregados y los registros oficiales de la Universidad Nacional. Cabal advirtió que este tipo de irregularidades afecta directamente la confianza pública en las instituciones legislativas.

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La tercera queja fue presentada por la Veeduría Foro Colombia Libre, aportando otra perspectiva ciudadana al caso. Con estas tres denuncias activas, la Comisión debe determinar la veracidad de las acusaciones mediante la recopilación de pruebas documentales y testimonios. El instructor deberá presentar una ponencia final con su propuesta de fallo una vez agotadas todas las fases probatorias.

Composición política de la Comisión de Ética

La decisión sobre el destino político de Verónica Estrada recaerá en una comisión integrada por diecinueve representantes. La dinámica de poder dentro de esta célula es significativa debido a la composición partidista. El Pacto Histórico, la misma agrupación política a la que pertenece la investigada, posee la bancada más numerosa con cinco curules. Los miembros que conforman esta mayoría son Ana Leidy Erazo, Carlos Eduardo Arizabaleta, Claudia Teresa Romero Nader, Hernán Muriel y Luis Fernando Ballesteros.

La presidencia de la Comisión de Ética está en manos de Óscar Fabián Espinosa Torres, del movimiento ASI. El vicepresidencia corresponde a Diego Fran Ariza Pérez, de La U. Esta estructura bipartita busca equilibrar las decisiones dentro de la corporación. Sin embargo, la presencia de cinco miembros del Pacto Histórico otorga a la bancada de Estrada una influencia determinante en los resultados.

Se ha reportado que uno de los títulos cuestionados circula bajo el nombre de Claudia Teresa Romero, quien es miembro de la comisión y de la misma bancada. Esta superposición de intereses podría complicar la percepción de imparcialidad en el proceso. Otras agrupaciones políticas con representación en la comisión incluyen al Partido Liberal y al Centro Democrático, cada uno con tres miembros. Cambio Radical aporta dos representantes, mientras que el Partido Conservador, La U, la Alianza Verde y las curules de paz completan el grupo.

Posibles sanciones y procedimientos judiciales

Las sanciones que puede imponer la Comisión de Ética varían según la gravedad de la falta comprobada. Si la conducta se califica como leve, el castigo consiste en un llamado de atención dentro de la comisión. Para faltas graves, el regaño se realiza ante la plenaria de la Cámara y queda registrado permanentemente en la hoja de vida del congresista.

En el caso de faltas gravísimas, la sanción máxima es la suspensión. Esta medida implica la separación del congresista del ejercicio de su investidura por un periodo entre diez y ciento ochenta días. Durante este tiempo, el sancionado queda inhabilitado para ejercer cualquier función pública. Es crucial destacar que la comisión no tiene la facultad de destituir definitivamente a un congresista ni de quitarle su curul.

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El proceso disciplinario es autónomo e independiente de la jurisdicción judicial, según lo establece la ley. Esto significa que las decisiones de la comisión no frenan los procesos penales que puedan estar en curso. Por ejemplo, existen investigaciones en la Corte Suprema de Justicia que continúan su marcha paralela. No hay antecedentes recientes de que una comisión de ética haya suspendido a un congresista tras su propia investigación, una facultad habilitada por el Código de Ética de 2017.

Solicitud de pruebas documentales y académicas

La investigación ha entrado en una fase técnica crucial con la solicitud directa de información a instituciones clave. La Comisión ha requerido a la Universidad Nacional que certifique si Verónica Estrada estuvo matriculada alguna vez en la institución. También se ha pedido que se verifique si existe algún historial académico que respalde su formación.

Se ha solicitado copia del libro de diplomas de la universidad para cotejar la autenticidad de los documentos presentados. Además, se pide a la rectoría que informe a quién pertenecen en realidad el número de diploma y el acta de grado que figuran en la documentación de la congresista. Este cotejo es vital para determinar si hubo una falsificación intencional de documentos oficiales.

La comisión también ha pedido comparar firmas para detectar posibles falsificaciones. Para ello, ha interrogado sobre quiénes ocupaban los cargos de Secretaría General de la universidad y la Decanatura de la Facultad de Minas en noviembre de 2021, fecha que aparece impresa en el diploma cuestionado. Este detalle cronológico es esencial para ubicar a los testigos presenciales potenciales.

Finalmente, se ha requerido al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) que aporte pruebas sobre si existen o no registros de Verónica Estrada en sus bases de datos. La ausencia o presencia de este registro profesional constituirá un elemento probatorio determinante para cerrar la investigación y emitir el fallo final sobre la conducta ética de la representante a la Cámara.