Comisión de Investigación de la Cámara abre expediente penal contra el presidente Petro por presunta intervención política

La Cámara de Representantes, a través de su Comisión Legal de Investigación y Acusación, inició una investigación de oficio contra Gustavo Petro por supuestas declaraciones en redes sociales que indicarían participación política anticipada, solicitando la asignación de un radicado para dar trámite al proceso.

La Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes inició, de oficio, una pesquisa penal contra el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, bajo la acusación de posible intervención en la actividad política de cara a las próximas elecciones.

La decisión se formalizó mediante una comunicación fechada el 26 de mayo de 2026 en Bogotá, firmada por la presidenta de la comisión, la congresista Gloria Elena Arizabaleta Corral, y dirigida al secretario de dicha comisión, el representante Jairo Fabián Corzo Ordóñez. En el escrito, la mandataria legislativa solicita que se asigne un número de radicado para dar inicio al proceso investigativo, citando como fundamento la obligación legal establecida en la Ley 600 de 2000, artículo 27, y la Ley 5ª de 1992, que facultan a la comisión a iniciar investigaciones de oficio por delitos tipificados en el Código Penal, en este caso el previsto en el artículo 422 sobre intervención en política.

Según el contenido del oficio, la medida se sustenta en "las últimas declaraciones y publicaciones en las redes sociales" del presidente Petro, las cuales habrían insinuado una participación activa en la contienda electoral, aun cuando el texto no detalla cuáles fueron esas expresiones ni en qué plataformas se difundieron. La comisión argumenta que estas manifestaciones podrían constituir una violación de la normativa que regula la neutralidad de los cargos públicos durante los procesos electorales, lo que justifica la apertura de la investigación.

La petición de Arizabaleta se centra exclusivamente en que se otorgue el radicado correspondiente, paso preliminar indispensable para activar el procedimiento administrativo y judicial interno de la Cámara de Representantes. El documento subraya que la investigación se llevará a cabo bajo el marco legal señalado, sin precisar aún los elementos probatorios ni los testimonios que se recopilarán.

Asimismo, destaca la importancia de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, aunque la apertura de la pesquisa ya implica un escrutinio público considerable sobre la gestión del presidente y su posible influencia en la agenda electoral. Hasta el momento, la comunicación no incluye información adicional sobre fechas, contenidos concretos de las publicaciones, ni sobre posibles medidas cautelares.

La Comisión Legal de Investigación y Acusación queda a la espera de la asignación del radicado para proceder con la recopilación de pruebas y la eventual presentación del caso ante la autoridad judicial competente





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